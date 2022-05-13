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Изменения в российском медиапотреблении обсудят на TeleMultiMedia Forum

13 мая
2022 год

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13 мая 2022
В Москве 25 мая состоится «TeleMultiMedia Forum 2022: лидеры цифровой медиасферы», основной темой которого станут изменения в медиапотреблении и телесмотрении под влиянием геополитических и экономических факторов, сообщают организаторы форума.

Изменения в российском медиапотреблении обсудят на TeleMultiMedia Forum
фото: www.tmtconferences.ru

Пленарное заседание TeleMultiMedia Forum 2022 будет посвящено трансформации медиапотребления и телесмотрения, происходящей из-за ухода крупных западных мейджоров. В ходе дискуссии представители государства, первые лица крупнейших российских медиахолдингов, поставщиков и производителей видеоконтента, а также операторы цифрового ТВ и ведущие отраслевые аналитики дадут прогнозы о том, как изменится медиапотребление и телесмотрение в стране под влиянием происходящих перемен.

В ходе тематических сессий эксперты TeleMultiMedia Forum 2022 определят ключевые тренды передела рынка видеосервисов и производства оригинального контента в России, а также особенности доставки контента и будущее рынка цифровых платформ в изменившейся реальности.

К участию в TeleMultiMedia Forum 2022 приглашены вице-президент по цифровому бизнесу b2c «Ростелекома» Диана Самошкина, заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев, заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Александр Моисеев, зампредседателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, председатель комитета по стратегическому развитию медиапроектов при совете директоров Триколора Николай Орлов, генеральный директор, «МТС Медиа» Игорь Мишин и другие эксперты рынка медиа, цифрового ТВ и телекоммуникаций в России.
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