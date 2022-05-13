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Фрэнсис Форд Коппола собрал актерский состав «Мегаполиса»

13 мая
2022 год

Новости кино >>
13 мая 2022
Фрэнсис Форд Коппола продолжает работу над фильмом своей мечты «Мегаполис», для которого наконец собрал актерский состав, сообщает Deadline.

Фрэнсис Форд Коппола собрал актерский состав «Мегаполиса»
фото: РИА Новости /автор фото – Владимир Астапкович

Впервые о проекте, сценарий которого написал сам режиссер, стало известно еще на Каннском кинофестивале в 2001 году, но теракты 11 сентября помешали ему осуществить задуманное. По сюжету архитектор, задумавший построить в Нью-Йорке утопию, находит сопротивление в лице мэра города. Впрочем, лента не ограничится лишь двумя героями, Коппола обещает эпическую историю о политических амбициях, гении и противоречивой любви.

Производство «Мегаполиса» должно стартовать этой осенью, бюджет составить чуть менее 100 млн долларов. Роли в фильме сыграют Адам Драйвер, Форест Уитакер, Натали Эммануэль, Джон Войт и Лоренс Фишберн. Последний еще подростком дебютировал у Копполы в фильме «Апокалипсис сегодня», а затем сыграл еще в трех его картинах – «Бойцовая рыбка», «Клуб "Коттон"» и «Сады камней».
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