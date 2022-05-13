Фрэнсис Форд Коппола собрал актерский состав «Мегаполиса»

Фрэнсис Форд Коппола продолжает работу над фильмом своей мечты «Мегаполис», для которого наконец собрал актерский состав, сообщает Deadline.
фото: РИА Новости /автор фото – Владимир Астапкович
Впервые о проекте, сценарий которого написал сам режиссер, стало известно еще на Каннском кинофестивале в 2001 году, но теракты 11 сентября помешали ему осуществить задуманное. По сюжету архитектор, задумавший построить в Нью-Йорке утопию, находит сопротивление в лице мэра города. Впрочем, лента не ограничится лишь двумя героями, Коппола обещает эпическую историю о политических амбициях, гении и противоречивой любви.
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