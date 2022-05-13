«Тайну третьей планеты» и другую классику «Союзмультфильма» покажут в кино

Все ленты будут представлены в восстановленных версиях: специалисты «Союзмультфильма» проделали большую работу по устранению дефектов и погрешностей изображения, для того, чтобы картины были максимально приближены к оригинальному качеству. А, например, мультфильм «Тайна третьей планеты» помогала реставрировать художник-постановщик ленты Наталья Орлова.
В первую неделю июня в кинотеатрах можно будет увидеть «Приключения Буратино», с 9 июня появятся сеансы «Чиполлино», а 16-го в прокате стартует «Тайна третьей планеты».
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