«Тайну третьей планеты» и другую классику «Союзмультфильма» покажут в кино

анонс

От Лоренса Фишберна до Адама Драйвера

Изменения в российском медиапотреблении обсудят на TeleMultiMedia Forum

В кино с 12 мая

Евгений Ткачук и Полина Агуреева в эксклюзивном фрагменте фильма «Дышите свободно»

12 мая

В российский прокат выйдет киноверсия сериала «Манюня»

Кинопрокат фильма пройдет в 36 кинотеатрах сети «КАРО» в Москве, Санкт-Петербурге и других городах с 26 мая