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Финальные серии «Анатомии убийства» выйдут на следующей неделе

13 мая
2022 год

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13 мая 2022

Финальные серии детектива «Анатомия убийства» с Дарьей Семеновой в роли патологоанатома, ведущего расследования, выйдут на ТВЦ с 16 по 18 мая, сообщает пресс-служба телеканала.

Финальные серии «Анатомии убийства» выйдут на следующей неделе
фото: Телеканал ТВЦ

В заключительных эпизодах Евгении Волковой (Семенова) и ее мужу, писателю Сергею Карскому (Андрей Чернышов) на годовщину свадьбы неизвестный присылает похоронный венок, в то время как директор фирмы ритуальных услуг, выполнивший заказ, умирает прямо на глазах у следователя Федора Перфильева (Даниил Спиваковский) от редкой болезни, так и не дав ответов. Кроме того, трио детективов придется расследовать загадочную смерть молодой матери и исчезновение ее ребенка и случайную находку мумифицированного тела пропавшей без вести выпускницы балетного училища. В жизни самой Волковой также будут происходить странные и пугающие вещи.

«Упрямство, любопытство и человеколюбие – эти качества, на мой взгляд, формируют мою героиню. Моя Евгения не следователь, а патологоанатом, она расследует дела из-за чувства справедливости и любви к загадкам, а не по долгу службы. В этом прелесть и особенность сериала, на мой взгляд. Ею движет любопытство и любовь. Она с уважением относится и к мертвым, и к живым», – говорит актриса Дарья Семенова.

Заключительные серии «Анатомии убийства» станут не только финалом самого сериала, который выходил с 2018 года, но и завершит весенний сезон премьерных детективов на ТВЦ. Летом зрители смогут увидеть повторы любимых детективов, а с сериальными новинками канал вернется только осенью.
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