«Триггер» получит полнометражное продолжение

Сериал «Триггер
» с Максимом Матвеевым
в главной роли получит полнометражное продолжение, сообщает пресс-служба «Кинопоиска
», где сейчас завершается показ второго сезона сериала. Фильм расскажет о том, что происходит в жизни Артема Стрелецкого (Матвеев) после событий второго сезона шоу, финальная серия которого выйдет 14 мая
.
В полном метре Артем будет жить у моря, где провел собственное детство с мамой, место, где был счастлив. Там он находит новую работу, не связанную с психологией, и заводит новые отношения. Но прошлое догоняет его даже за многие километры от дома, ведь чтобы стать счастливым в новой жизни, надо перестать бежать от старой и поставить в ней точку.
Съемки полнометражного продолжения начнутся в июне, а премьера запланирована на предстоящую зиму. Над сценарием работает Андрей Цибульский
. Вместе с Максимом Матвеевым в фильме появится Виктория Маслова
в роли Леры и Ирина Старшенбаум
— она сыграет нового важного человека в жизни Стрелецкого.
«В фильме мы хотим еще больше погрузить поклонников сериала во внутренний мир нашего героя: рассказать о том, какой он, как живет и что чувствует, а также как он справляется с теми трудностями, которые ему пришлось пережить
», – говорит режиссер и продюсер фильма Александра Ремизова
.
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