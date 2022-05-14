Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Триггер» получит полнометражное продолжение

14 мая
2022 год

Новости кино >>
14 мая 2022
Сериал «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли получит полнометражное продолжение, сообщает пресс-служба «Кинопоиска», где сейчас завершается показ второго сезона сериала. Фильм расскажет о том, что происходит в жизни Артема Стрелецкого (Матвеев) после событий второго сезона шоу, финальная серия которого выйдет 14 мая.

«Триггер» получит полнометражное продолжение

В полном метре Артем будет жить у моря, где провел собственное детство с мамой, место, где был счастлив. Там он находит новую работу, не связанную с психологией, и заводит новые отношения. Но прошлое догоняет его даже за многие километры от дома, ведь чтобы стать счастливым в новой жизни, надо перестать бежать от старой и поставить в ней точку.

Съемки полнометражного продолжения начнутся в июне, а премьера запланирована на предстоящую зиму. Над сценарием работает Андрей Цибульский. Вместе с Максимом Матвеевым в фильме появится Виктория Маслова в роли Леры и Ирина Старшенбаум — она сыграет нового важного человека в жизни Стрелецкого.

«В фильме мы хотим еще больше погрузить поклонников сериала во внутренний мир нашего героя: рассказать о том, какой он, как живет и что чувствует, а также как он справляется с теми трудностями, которые ему пришлось пережить», – говорит режиссер и продюсер фильма Александра Ремизова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Светлана Иванова рассказала о самой неприятной черте своего характера
«Триггер-2»: Стрелецкого казнь
Смотреть онлайн: «Трагедия Макбета», «Карамора» и продолжение «Триггера»
«Триггер» с Максимом Матвеевым вернется к зрителям 7 января
Танцы с бубном, загадочный Юра Борисов и бородатый Кирилл Кяро: Репортаж со съемок сериала «Эпидемия-2»
Можем повторить: 23 продолжения российских сериалов, ожидаемых этой осенью
Завершились съёмки второго сезона сериала «Триггер»
персоны
Виктория МасловаМаксим МатвеевАлександра Ремизова (II)Ирина СтаршенбаумАндрей Цибульский
фильмы
ТриггерТриггер-2

анонс

Скорбим

Валерий Гришко
12 мая ушёл из жизни актёр Валерий Гришко.
Петерис Лиепиньш
10 мая ушёл из жизни актёр Петерис Лиепиньш.

День рождения >>

Ярослав Бойко
Алексей Кузнецов
Анна Михалкова
Олег Морозов
Александр Назаров (II)
Елена Понсова
Игорь Савочкин
Ксения Суркова
Зинаида Шарко
Кейт Бланшетт
Патрик Брюэль
Анна Вяземски
Гэбриел Манн
Тим Рот
Дэнни Хьюстон
Эльжбета Чижевская
все родившиеся 14 мая >>

Афиша кино >>

Страшные сказки
притча, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2015
Маруся Фореvа!
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Кофе и сигареты
драма, комедия, музыкальный фильм
Италия, США, Япония, 2003
Тайна амулета
Россия, 2022
Ботан и Супербаба
супергеройская комедия, экшен
Россия, 2022
Этому быть!
комедия
Франция, Швейцария, 2021
Сияющая звезда
боевик, детский фильм, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2019
Улей
драма, социальная драма
Албания, Косово, Швейцария, Северная Македония, 2021
Флешбэк
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Грешное тело
криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2018
Дышите свободно
мелодрама
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram