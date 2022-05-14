4000 Евангелионов: главные новости аниме за неделю

Чуть подробнее в новости о «Мобе Психо 100»

Читать Чуть подробнее в новости о «Мобе Психо 100»

Трейлер «Аой Асито» — еще одного футбольного аниме

Смотреть Трейлер «Аой Асито» — еще одного футбольного аниме

Больше магии в обзоре на аниме «Красавица-воин вечная Сейлор Мун. Фильм»

Читать Больше магии в обзоре на аниме «Красавица-воин вечная Сейлор Мун. Фильм»

Рецензия на аниме «Красавица и дракон»

Читать Рецензия на аниме «Красавица и дракон»

Взросление и неизвестные миры в рецензии на аниме «Сонни Бой»

Читать Взросление и неизвестные миры в рецензии на аниме «Сонни Бой»