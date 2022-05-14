4000 Евангелионов: главные новости аниме за неделю

Пока все готовятся к летнему сезону, аниме-хиты резервируют осенние вечера. «Магическая битва 0. Фильм
» выйдет на двд 21 сентября и, соответственно, явит себя миру за пределами Японии и ряда других стран, продержавшись в прокате до 29 мая. Осенью же — пока без даты — выйдет комедийное ответвление «Детектива Конана
» под заголовком «Преступник Ханзава
» (подробнее мы писали еще осенью
). Наконец, «Семья шпиона
» с большим отрывом — самый просматриваемый аниме-сериал недели. Позади — «Детектив Конан: Чаепитие Зеро
», в последней серии которого анонсировали премьеру «Ханзавы», «Королевство
», «Истребитель демонов
» и «Атака титанов
». Уступил желтую майку лидера в японском прокате и еще один «Детектив Конан» — 25-й полнометражный фильм под названием «Хэллоуиновская невеста
». Его обошел «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
». Впрочем, «Конан» держался на первом месте три недели — более чем достойно.
Аниме-индустрия
трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем
самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.
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Волан пленительного счастья: обзор сериала «Клуб белых воротничков»
Долгожданный третий сезон «Моба Психо 100
» от студии Bones
(«Моя геройская академия
», «Стальной алхимик: Братство
») выйдет в октябре.
Ожидается, что вернутся основные участники проекта о самом сильном экстрасенсе планеты, старательно избегающем применять сверхспособности. Не досчитались только Юдзуру Татикавы
: он променял режиссерское кресло на должность исполнительного продюсера. Постановщиком третьего сезона станет Такахиро Хасуй
, до этого снимавший отдельные эпизоды «Прозы бродячих псов
», «Кэрол и Тьюздей
» и уже упомянутых «Академии» и «Моба».
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Чуть подробнее в новости о «Мобе Психо 100»
«Синяя тюрьма: Блю Лок
» разыгралась не на шутку: объявила месяц релиза, показала новый трейлер и поделилась информацией о касте.
Выйдет футбольная королевская битва на японском телевидении в октябре, а состав сэйю пополнили десять человек. Вот они, слева направо: Масатомо Накадзава
(Харуки Накаяма из «Дарованного
»), Ёсицугу Мацуока
(импульсивный Иноскэ из «Истребителя демонов
»), Сёя Тиба
(Нодзэн из «86
»), Сюго Накамура
(более известный как певец, но имеет и опыт сэйю, например, Томоки Такасима из «Сумасшедших ребят
» ), Дайси Кадзита
(Раэль Кертье из «Дворянства
»), Рюноскэ Ватануки
(Педро из «Формы голоса
»), Аой Итикава
(непростой парень Нагара из «Сонни Боя
»), Кэнъити Судзумура (Какаси Хатакэ из «Наруто
»), Хироси Камия
(помешанный на чистоте капитан Леви из «Атаки титанов
») и Эри Юкимура
(Кейна из «Мира Лидейл
»).
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Трейлер «Аой Асито» — еще одного футбольного аниме
В отличие от соседей по дайджесту, «Вермейл в золотом: Сильнейший маг проходит через магический мир с сильнейшей катастрофой
» [здесь должна быть шутка про названия современных аниме — прим. ред.
] обзавелась точной датой релиза. Это 5 июля 2022 года.
Поставил проект Такаси Наоя
(«Валькирия и любовь
», «Романтическая комедия, в которой подруга детства ни за что не проиграет
»), за сценарий отвечал Тацуя Такахаси
(«Ёйти завтрашнего дня
»), а ключевую анимацию наваял Киёси Татэйси
(«Волейбол!!
», «Пираты "Черной лагуны"
»). Для тех, кто забыл, что это вообще такое (а мы уже как-то писали
): не слишком успевающий в учебе маг Альто случайно призывает дьяволицу Вермейл — существо, сила которого не знает равных. Теперь юноше придется как-то жить с ней бок о бок.
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Больше магии в обзоре на аниме «Красавица-воин вечная Сейлор Мун. Фильм»
Если вам было мало «Токийского гуля
», «Токийских воронов
», «Токийских мстителей
», «Токийского скитальца
» и «Токийского дрифта
», то эта новость — для вас. Ходят слухи, что сёнэн-манга «Токийские пришельцы
» вот-вот получит аниме-адаптацию.
Старшеклассник Гундзи Акира мечтает пойти по стопам отца и стать полицейским. Вот только карьера в правоохранительных органах ему вряд ли светит: Акира неуклюж, да и с успеваемостью у него беда. Но именно этому пареньку предстоит сыграть ключевую роль в противостоянии инопланетян и секретной правительственной организации.
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Рецензия на «Токийских мстителей»
7 октября в японских кинотеатрах синхронно выходят аниме «Для каждой тебя, что я раньше любил
» и «Единственному мне, кто тебя любил
».
Немного экспозиции: 23 июня 2016 года Ёмидзи Отоно
одновременно выпустил две вышеуказанные манги, рассказывающие о будущем, в котором путешествие в параллельные миры — обычное дело, вроде переезда в другой город. Главный герой «Для каждой тебя, что я раньше любил» — Коёми Такасаки, после развода родителей оставшийся жить с матерью. Врожденная робость и социальная неуклюжесть не позволяют ему завести друзей, но однажды к нему подходит девушка Кадзунэ Такигава и заявляет, что в параллельном мире они с Коёми — любовники.
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Рецензия на аниме «Красавица и дракон»
Протагонист манги «Единственному мне, кто тебя любил» — Коёми Хидака — юноша, после развода родителей оставшийся жить с отцом. В папиной лаборатории он знакомится с Сиори Сато и заводит с ней романтические отношения, прерываемые неожиданным желанием их родителей пожениться. Парочка решает сбежать в параллельный мир, где они не будут родственниками.
Обе сай-фай-мелодрамы дополняют сюжеты друг друга, но их книги можно читать в разной последовательности, чтобы получились разные истории. Повторить подвиг литературного первоисточника призваны и экранизации. Дополнительное изящество аниме-дуэту придает несколько отличающийся визуал: действие хоть и происходит в одной вселенной, но проектами занимаются разные режиссеры и студии. «Единственному мне, кто тебя любил» делает TMS Entertainment
(«Фруктовая корзина
», «Доктор Стоун
») во главе с Кэнъити Касаем
(«Бакуман
», «Мэйджор
»). Производством «Для каждой тебя, что я раньше любил» занимается Bakken Record
(«Пандора и Акуби
», «Дзёран: Принцесса снега и крови
») с режиссером «Крови+
» и «Отряда "Инфинити"
» Ацуси Мацумото
.
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Взросление и неизвестные миры в рецензии на аниме «Сонни Бой»
И к новостям манги и не очень. В рамках Ночи музеев в санкт-петербургском Центре манги и комиксов пройдет несколько мероприятий для ценителей японской массовой культуры
. В частности, встреча-беседа «История манги в России», состоящая из двух полуторачасовых разговоров с участием знатоков аниме и манги.
В Токио тем временем готовится масштабная выставка EVANGELION CROSSING EXPO
, посвященная франшизе «Евангелион
». Она пройдет 15 июля по 26 августа, а в экспозиции обещают показать 4000 артефактов. Зимой мероприятие повторится в Осаке, а следом и в ряде других городов Японии.
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Рассказываем, в чем феномен «Евангелиона» и как он устроена франшиза
К слову, манга Ёсиюки Садамото, которая рассказывает альтернативную историю культовой вселенной, готовится к выходу на русском языке. Планируется семь книг — и на две уже открыт предзаказ (подробнее о манге и франшизе вообще мы писали в отдельной новости
).
В качестве бонуса этого дайджеста — афиша выставки.
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