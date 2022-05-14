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4000 Евангелионов: главные новости аниме за неделю

14 мая
2022 год

Новости кино >>
14 мая 2022
Пока все готовятся к летнему сезону, аниме-хиты резервируют осенние вечера. «Магическая битва 0. Фильм» выйдет на двд 21 сентября и, соответственно, явит себя миру за пределами Японии и ряда других стран, продержавшись в прокате до 29 мая. Осенью же — пока без даты — выйдет комедийное ответвление «Детектива Конана» под заголовком «Преступник Ханзава» (подробнее мы писали еще осенью). Наконец, «Семья шпиона» с большим отрывом — самый просматриваемый аниме-сериал недели. Позади — «Детектив Конан: Чаепитие Зеро», в последней серии которого анонсировали премьеру «Ханзавы», «Королевство», «Истребитель демонов» и «Атака титанов». Уступил желтую майку лидера в японском прокате и еще один «Детектив Конан» — 25-й полнометражный фильм под названием «Хэллоуиновская невеста». Его обошел «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Впрочем, «Конан» держался на первом месте три недели — более чем достойно.

4000 Евангелионов: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.

Читать Волан пленительного счастья: обзор сериала «Клуб белых воротничков»

Долгожданный третий сезон «Моба Психо 100» от студии BonesМоя геройская академия», «Стальной алхимик: Братство») выйдет в октябре.



Ожидается, что вернутся основные участники проекта о самом сильном экстрасенсе планеты, старательно избегающем применять сверхспособности. Не досчитались только Юдзуру Татикавы: он променял режиссерское кресло на должность исполнительного продюсера. Постановщиком третьего сезона станет Такахиро Хасуй, до этого снимавший отдельные эпизоды «Прозы бродячих псов», «Кэрол и Тьюздей» и уже упомянутых «Академии» и «Моба».

Читать Чуть подробнее в новости о «Мобе Психо 100»

«Синяя тюрьма: Блю Лок» разыгралась не на шутку: объявила месяц релиза, показала новый трейлер и поделилась информацией о касте.



Выйдет футбольная королевская битва на японском телевидении в октябре, а состав сэйю пополнили десять человек. Вот они, слева направо: Масатомо Накадзава (Харуки Накаяма из «Дарованного»), Ёсицугу Мацуока (импульсивный Иноскэ из «Истребителя демонов»), Сёя Тиба (Нодзэн из «86»), Сюго Накамура (более известный как певец, но имеет и опыт сэйю, например, Томоки Такасима из «Сумасшедших ребят» ), Дайси Кадзита (Раэль Кертье из «Дворянства»), Рюноскэ Ватануки (Педро из «Формы голоса»), Аой Итикава (непростой парень Нагара из «Сонни Боя»), Кэнъити Судзумура (Какаси Хатакэ из «Наруто»), Хироси Камия (помешанный на чистоте капитан Леви из «Атаки титанов») и Эри Юкимура (Кейна из «Мира Лидейл»).

Смотреть Трейлер «Аой Асито» — еще одного футбольного аниме

В отличие от соседей по дайджесту, «Вермейл в золотом: Сильнейший маг проходит через магический мир с сильнейшей катастрофой» [здесь должна быть шутка про названия современных аниме — прим. ред.] обзавелась точной датой релиза. Это 5 июля 2022 года.



Поставил проект Такаси НаояВалькирия и любовь», «Романтическая комедия, в которой подруга детства ни за что не проиграет»), за сценарий отвечал Тацуя ТакахасиЁйти завтрашнего дня»), а ключевую анимацию наваял Киёси ТатэйсиВолейбол!!», «Пираты "Черной лагуны"»). Для тех, кто забыл, что это вообще такое (а мы уже как-то писали): не слишком успевающий в учебе маг Альто случайно призывает дьяволицу Вермейл — существо, сила которого не знает равных. Теперь юноше придется как-то жить с ней бок о бок.

Читать Больше магии в обзоре на аниме «Красавица-воин вечная Сейлор Мун. Фильм»

Если вам было мало «Токийского гуля», «Токийских воронов», «Токийских мстителей», «Токийского скитальца» и «Токийского дрифта», то эта новость — для вас. Ходят слухи, что сёнэн-манга «Токийские пришельцы» вот-вот получит аниме-адаптацию.

4000 Евангелионов: главные новости аниме за неделю

Старшеклассник Гундзи Акира мечтает пойти по стопам отца и стать полицейским. Вот только карьера в правоохранительных органах ему вряд ли светит: Акира неуклюж, да и с успеваемостью у него беда. Но именно этому пареньку предстоит сыграть ключевую роль в противостоянии инопланетян и секретной правительственной организации.

Читать Рецензия на «Токийских мстителей»

7 октября в японских кинотеатрах синхронно выходят аниме «Для каждой тебя, что я раньше любил» и «Единственному мне, кто тебя любил».



Немного экспозиции: 23 июня 2016 года Ёмидзи Отоно одновременно выпустил две вышеуказанные манги, рассказывающие о будущем, в котором путешествие в параллельные миры — обычное дело, вроде переезда в другой город. Главный герой «Для каждой тебя, что я раньше любил» — Коёми Такасаки, после развода родителей оставшийся жить с матерью. Врожденная робость и социальная неуклюжесть не позволяют ему завести друзей, но однажды к нему подходит девушка Кадзунэ Такигава и заявляет, что в параллельном мире они с Коёми — любовники.

Читать Рецензия на аниме «Красавица и дракон»

Протагонист манги «Единственному мне, кто тебя любил» — Коёми Хидака — юноша, после развода родителей оставшийся жить с отцом. В папиной лаборатории он знакомится с Сиори Сато и заводит с ней романтические отношения, прерываемые неожиданным желанием их родителей пожениться. Парочка решает сбежать в параллельный мир, где они не будут родственниками.

4000 Евангелионов: главные новости аниме за неделю

Обе сай-фай-мелодрамы дополняют сюжеты друг друга, но их книги можно читать в разной последовательности, чтобы получились разные истории. Повторить подвиг литературного первоисточника призваны и экранизации. Дополнительное изящество аниме-дуэту придает несколько отличающийся визуал: действие хоть и происходит в одной вселенной, но проектами занимаются разные режиссеры и студии. «Единственному мне, кто тебя любил» делает TMS EntertainmentФруктовая корзина», «Доктор Стоун») во главе с Кэнъити КасаемБакуман», «Мэйджор»). Производством «Для каждой тебя, что я раньше любил» занимается Bakken RecordПандора и Акуби», «Дзёран: Принцесса снега и крови») с режиссером «Крови+» и «Отряда "Инфинити"» Ацуси Мацумото.

Читать Взросление и неизвестные миры в рецензии на аниме «Сонни Бой»

И к новостям манги и не очень. В рамках Ночи музеев в санкт-петербургском Центре манги и комиксов пройдет несколько мероприятий для ценителей японской массовой культуры. В частности, встреча-беседа «История манги в России», состоящая из двух полуторачасовых разговоров с участием знатоков аниме и манги.

4000 Евангелионов: главные новости аниме за неделю

В Токио тем временем готовится масштабная выставка EVANGELION CROSSING EXPO, посвященная франшизе «Евангелион». Она пройдет 15 июля по 26 августа, а в экспозиции обещают показать 4000 артефактов. Зимой мероприятие повторится в Осаке, а следом и в ряде других городов Японии.

Читать Рассказываем, в чем феномен «Евангелиона» и как он устроена франшиза

К слову, манга Ёсиюки Садамото, которая рассказывает альтернативную историю культовой вселенной, готовится к выходу на русском языке. Планируется семь книг — и на две уже открыт предзаказ (подробнее о манге и франшизе вообще мы писали в отдельной новости).

В качестве бонуса этого дайджеста — афиша выставки.

4000 Евангелионов: главные новости аниме за неделю
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обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   14.05.2022 - 11:55
хорошо, что хотя бы к аниме россиянам не запретили доступ. а то все фильмы от нас закрыли, все платформы тоже. но японцы пока видимо пожалели))) читать далее>>
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4000 Евангелионов: главные новости аниме за неделю фотографии
4000 Евангелионов: главные новости аниме за неделю фотографии
4000 Евангелионов: главные новости аниме за неделю фотографии
4000 Евангелионов: главные новости аниме за неделю фотографии
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