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Дэн Стивенс возглавил актерский состав сиквела «Годзиллы против Конга»

14 мая
2022 год

Новости кино >>
14 мая 2022
Дэн Стивенс, известный по сериалам «Легион» и «Аббатство Даунтон», возглавил актерский состав продолжения фильма «Годзилла против Конга», сообщает Deadline.

Дэн Стивенс возглавил актерский состав сиквела «Годзиллы против Конга»
фото: Дэн Стивенс в фильме "Гость"

За постановку сиквела будет отвечать Адам Вингард, снимавший оригинальную ленту. Кроме того, Вингард работал со Стивенсом над триллером «Гость».

Первый фильм «Годзилла против Конга» вышел на экраны в марте 2021 года и собрал около 468 млн долларов при бюджете в 155 млн. В оригинале сыграли Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Эйса Гонсалес и другие.

Детали продолжения фантастического боевика пока не разглашаются. Производство фильма должно начаться летом в Австралии.
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