Дэн Стивенс возглавил актерский состав сиквела «Годзиллы против Конга»

Дэн Стивенс
, известный по сериалам «Легион
» и «Аббатство Даунтон
», возглавил актерский состав продолжения фильма «Годзилла против Конга
», сообщает Deadline
.
фото: Дэн Стивенс в фильме "Гость"
За постановку сиквела будет отвечать Адам Вингард
, снимавший оригинальную ленту. Кроме того, Вингард работал со Стивенсом над триллером «Гость
».
Первый фильм «Годзилла против Конга» вышел на экраны в марте 2021 года и собрал около 468 млн долларов при бюджете в 155 млн. В оригинале сыграли Александр Скарсгард
, Милли Бобби Браун
, Ребекка Холл
, Эйса Гонсалес
и другие.
Детали продолжения фантастического боевика пока не разглашаются. Производство фильма должно начаться летом в Австралии.
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