Найдена актриса, которая сыграет журналистку Анну Политковскую

Британская актриса Максин Пик
исполнит роль российской журналистки Анны Политковской
, убитой в 2006 году, в грядущем фильме Mother Russia, проект которого представлен на Каннском кинорынке, сообщает Deadline
.
Проект о становлении журналистской карьеры Политковской и ее трагической гибели будет снимать режиссер Джеймс Стронг
, работавший над сериалами «Убийство на пляже
», «Доктор Кто
» и «11.22.63
». Производство начнется в конце лета в Великобритании и Латвии.
Мужа Политковской сыграет Джейсон Айзекс
, а роль главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова исполнит Киран Хайндс
, в этом году получивший номинацию на премию «Оскар» за фильм «Белфаст
» Кеннета Браны
.
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