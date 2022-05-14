Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Найдена актриса, которая сыграет журналистку Анну Политковскую

14 мая
2022 год

Новости кино >>
14 мая 2022
Британская актриса Максин Пик исполнит роль российской журналистки Анны Политковской, убитой в 2006 году, в грядущем фильме Mother Russia, проект которого представлен на Каннском кинорынке, сообщает Deadline.

Найдена актриса, которая сыграет журналистку Анну Политковскую

Проект о становлении журналистской карьеры Политковской и ее трагической гибели будет снимать режиссер Джеймс Стронг, работавший над сериалами «Убийство на пляже», «Доктор Кто» и «11.22.63». Производство начнется в конце лета в Великобритании и Латвии.

Мужа Политковской сыграет Джейсон Айзекс, а роль главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова исполнит Киран Хайндс, в этом году получивший номинацию на премию «Оскар» за фильм «Белфаст» Кеннета Браны.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Игра с предчувствием беды: 15 фильмов, события которых происходят в 1950-е
Оливия Кук примерит платья Бекки Шарп
Режиссёр «Доктора Кто» возьмётся за отца «Хоббита» и «Властелина колец»
«Вселенная Стивена Хокинга»
персоны
Джейсон АйзексКеннет БранаМаксин ПикДжеймс СтронгКиаран Хайндз
фильмы
11.22.63БелфастДоктор КтоУбийство на пляже

анонс

Скорбим

Валерий Гришко
12 мая ушёл из жизни актёр Валерий Гришко.

День рождения >>

Ярослав Бойко
Алексей Кузнецов
Анна Михалкова
Олег Морозов
Александр Назаров (II)
Елена Понсова
Игорь Савочкин
Ксения Суркова
Зинаида Шарко
Кейт Бланшетт
Патрик Брюэль
Анна Вяземски
Гэбриел Манн
Тим Рот
Дэнни Хьюстон
Эльжбета Чижевская
все родившиеся 14 мая >>

Афиша кино >>

Страшные сказки
притча, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2015
Маруся Фореvа!
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Кофе и сигареты
драма, комедия, музыкальный фильм
Италия, США, Япония, 2003
Тайна амулета
Россия, 2022
Ботан и Супербаба
супергеройская комедия, экшен
Россия, 2022
Этому быть!
комедия
Франция, Швейцария, 2021
Сияющая звезда
боевик, детский фильм, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2019
Улей
драма, социальная драма
Албания, Косово, Швейцария, Северная Македония, 2021
Флешбэк
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Грешное тело
криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2018
Дышите свободно
мелодрама
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram