Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Батальоны просят огня»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Иван Охлобыстин расследует преступления, благодаря «Вспышке»

14 мая
2022 год

Новости кино >>
14 мая 2022

На НТВ 16 мая выходит детективный сериал «Вспышка» с Иваном Охлобыстиным и Григорием Некрасовым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Иван Охлобыстин расследует преступления, благодаря «Вспышке»
фото: Пресс-служба канала НТВ

По сюжету, следуя переводом из Главного управления МВД к новому месту назначения в Энск, молодой следователь Сева Пашин (Некрасов) оказывается подозреваемым в убийстве. Отец, генерал-майор Евгений Александрович (Владимир Литвинов), в бешенстве: он дает сыну всего два дня, чтобы тот со всем разобрался. Задача непосильная, но на удачу Севы в местном РОВД есть странный персонаж – криминальный фотограф Григорий Малинин (Охлобыстин) по прозвищу Пыха. Вместе они быстро находят настоящего убийцу. Сева, впечатленный способностями нового знакомого, просит отца помочь ему остаться в Энске. Так Сева становится старшим следователем энского РОВД, а Пыха – его помощником. Ассоциативный метод Малинина, замешанный на вдохновении, алкоголе и амурных похождениях, вступает в противоречие с жизненными принципами Пашина-младшего: разные характеры и разница в возрасте иногда порождают конфликты, но в целом они отлично дополняют друг друга.

«По моему разумению и исходя из литературного материала, мне кажется, что мой герой – очень талантливый человек, который когда-то наделал много ошибок в попытке стать независимым и пожить своей жизнью. При этом не понимая, что нельзя жить своей жизнью просто так, отдельно от кого-то. И вот ему наконец-то представилась возможность реализовать свой талант на работе, и он с удовольствием это делает. Он человек увлечённый, поскольку он фотограф и искренне занимается тем, что ему нравится. У него хорошая память, и он умеет логически связывать воедино внешне несопоставимые вещи», – говорит о своем герое Охлобыстин.

Съемки сериала проходили в Беларуси. Энском стал Минск и его окрестности: в кадре зрители увидят улицы, переулки, доме и другие характерные постройки города. Основными локациями стали дом-студия, в которой живет и работает Пыха, и отделение полиции. И если первая локация – это реальная фотостудия, в которой практически ничего не изменили, то вот вторую – отделение полиции, где служат главные герои, – придумали и построили специально для проекта. Также зрители увидят несколько эпизодов в самолете: их снимали в Москве.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Зимой и весной выйдут продолжения сериалов «Невский», «Алекс Лютый», «Первый отдел» и «Дельфин»
От Грозного до Психа один шаг: 29 новейших российских сериалов
Виктория Полторак: «В нашем фильме не было ряженых»
Иван Охлобыстин стал криминальным фотографом
персоны
Владимир ЛитвиновГригорий НекрасовИван Охлобыстин
фильмы
Вспышка

фотографии >>
Иван Охлобыстин расследует преступления, благодаря «Вспышке» фотографии
Иван Охлобыстин расследует преступления, благодаря «Вспышке» фотографии
Иван Охлобыстин расследует преступления, благодаря «Вспышке» фотографии
Иван Охлобыстин расследует преступления, благодаря «Вспышке» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Батальоны просят огня»

Скорбим

Валерий Гришко
12 мая ушёл из жизни актёр Валерий Гришко.

День рождения >>

Ярослав Бойко
Алексей Кузнецов
Анна Михалкова
Олег Морозов
Александр Назаров (II)
Елена Понсова
Игорь Савочкин
Ксения Суркова
Зинаида Шарко
Кейт Бланшетт
Патрик Брюэль
Анна Вяземски
Гэбриел Манн
Тим Рот
Дэнни Хьюстон
Эльжбета Чижевская
все родившиеся 14 мая >>

Афиша кино >>

Страшные сказки
притча, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2015
Маруся Фореvа!
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Кофе и сигареты
драма, комедия, музыкальный фильм
Италия, США, Япония, 2003
Тайна амулета
Россия, 2022
Ботан и Супербаба
супергеройская комедия, экшен
Россия, 2022
Этому быть!
комедия
Франция, Швейцария, 2021
Сияющая звезда
боевик, детский фильм, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2019
Улей
драма, социальная драма
Албания, Косово, Швейцария, Северная Македония, 2021
Флешбэк
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Грешное тело
криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2018
Дышите свободно
мелодрама
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram