Иван Охлобыстин расследует преступления, благодаря «Вспышке»

анонс

Фильм снимет режиссер сериалов «11.22.63» и «Убийство на пляже» Джеймс Стронг

Найдена актриса, которая сыграет журналистку Анну Политковскую

Дэн Стивенс возглавил актерский состав сиквела «Годзиллы против Конга»

14 мая

4000 Евангелионов: главные новости аниме за неделю

А также тень, суккуб, параллельные миры, футболисты и телепат