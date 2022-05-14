Иван Охлобыстин расследует преступления, благодаря «Вспышке»

По сюжету, следуя переводом из Главного управления МВД к новому месту назначения в Энск, молодой следователь Сева Пашин (Некрасов) оказывается подозреваемым в убийстве. Отец, генерал-майор Евгений Александрович (Владимир Литвинов), в бешенстве: он дает сыну всего два дня, чтобы тот со всем разобрался. Задача непосильная, но на удачу Севы в местном РОВД есть странный персонаж – криминальный фотограф Григорий Малинин (Охлобыстин) по прозвищу Пыха. Вместе они быстро находят настоящего убийцу. Сева, впечатленный способностями нового знакомого, просит отца помочь ему остаться в Энске. Так Сева становится старшим следователем энского РОВД, а Пыха – его помощником. Ассоциативный метод Малинина, замешанный на вдохновении, алкоголе и амурных похождениях, вступает в противоречие с жизненными принципами Пашина-младшего: разные характеры и разница в возрасте иногда порождают конфликты, но в целом они отлично дополняют друг друга.
«По моему разумению и исходя из литературного материала, мне кажется, что мой герой – очень талантливый человек, который когда-то наделал много ошибок в попытке стать независимым и пожить своей жизнью. При этом не понимая, что нельзя жить своей жизнью просто так, отдельно от кого-то. И вот ему наконец-то представилась возможность реализовать свой талант на работе, и он с удовольствием это делает. Он человек увлечённый, поскольку он фотограф и искренне занимается тем, что ему нравится. У него хорошая память, и он умеет логически связывать воедино внешне несопоставимые вещи», – говорит о своем герое Охлобыстин.
Съемки сериала проходили в Беларуси. Энском стал Минск и его окрестности: в кадре зрители увидят улицы, переулки, доме и другие характерные постройки города. Основными локациями стали дом-студия, в которой живет и работает Пыха, и отделение полиции. И если первая локация – это реальная фотостудия, в которой практически ничего не изменили, то вот вторую – отделение полиции, где служат главные герои, – придумали и построили специально для проекта. Также зрители увидят несколько эпизодов в самолете: их снимали в Москве.
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