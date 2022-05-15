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Ретроспектива Вадима Абдрашитова пройдет в Москве и Петербурге

15 мая
2022 год

Новости кино >>
15 мая 2022
Ретроспектива советского и российского режиссера Вадима Абдрашитова по сценариям драматурга Александра Миндадзе пройдет с 18 мая по 6 июня. Показы состоятся в московском киноцентре «Октябрь» и в петербургском кинозале КАРО 11 Охта. Об этом сообщает пресс-служба проекта КАРО.Арт, который организует мероприятие при поддержке Киноконцерна «Мосфильм» и кинокомпании АРК.

Ретроспектива Вадима Абдрашитова пройдет в Москве и Петербурге
фото: К/ф «Плюмбум, или опасная игра»

Почти за 40 лет совместной работы Абдрашитов и Миндадзе выпустили 11 полнометражных картин. В этом мае и июне у зрителей будет возможность увидеть шесть кинолент: 18 мая покажут фильм «Плюмбум, или опасная игра», 20 мая «Парад планет», 27 мая «Остановился поезд», 31 мая «Армавир», а 4 июня «Магнитные бури». 6 июня цикл завершит картина «Время танцора», в Москве ее показ пройдет с 35мм пленки, фильм представит и обсудит со зрителями режиссер.

«Этот прочный союз режиссера и сценариста создал точный слепок всех эпох, в которых им довелось жить и работать: СССР, Перестройка, 90-е, новая Россия. Примечательно, что их «герои» до сих пор живут и здравствуют: и в поле повседневности, и в поле культуры. Мы можем узнать их среди нашего окружения. Проблемы идентичности в разрезе социального и определение своего личного всегда были корнем любой работы тандема Абдрашитов/Миндадзе», – рассказывает куратор КАРО.Арт Наталья Гаврук-Гаврилина.
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АрмавирВремя танцораМагнитные буриОстановился поездПарад планетПлюмбум, или Опасная игра

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