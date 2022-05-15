Кевин Спейси возвращается в кино с двумя новыми проектами. Опальный артист сыграет в триллере «Питер пять восемь» (Peter Five Eight) и исторической драме «1242 – Выход на запад» (1242 – Gateway To The West), сообщает Deadline.
фото: deadline.com
В центре сюжета — агент по недвижимости Сэм (Джасмин Жандро), живущая в небольшом горном поселке. На первый взгляд девушка кажется спокойной и уравновешенной, но самом деле оказывается проблемной алкоголичкой с темным прошлым. Спейси воплотил образ харизматичного незнакомца, который появляется в ее жизни по приказу своего могущественного боса. Слоган проекта — «виновные всегда платят по счетам». За режиссуру отвечал Майкл Заико Холл, съемки ленты уже завершены.
Драма «1242 – Выход на запад» расскажет о хане Батые, внуке Чингисхана. Картина будет снята в копродукции трех стран — Великобритании, Венгрии и Монголии. Съемки стартуют в октябре этого года.
Оба фильма презентуют на грядущем Каннском кинорынке. Это первые кинопроекты с участием Кевина Спейси после 2017 года, когда против артиста были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.
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