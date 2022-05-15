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Оливия Колман и Джесси Бакли снимутся в комедии от постановщицы «До встречи с тобой»

15 мая
2022 год

Новости кино >>
15 мая 2022
Оливия Колман и Джесси Бакли, номинированные на «Оскар» за роли в драме «Незнакомая дочь», вновь поработают вместе. Актрисы сыграют в комедии «Злобные маленькие письма» (Wicked Little Letters), сюжет которой основан на реальных событиях, сообщает Deadline.

Оливия Колман и Джесси Бакли снимутся в комедии от постановщицы «До встречи с тобой»
фото: deadline.com

Действие развернется в приморском городке Литтлхэмптон в 1920-е годы. Однажды набожная Эдит Свон (Колман) вместе с другими жителями начинает получать оскорбительные письма, содержащие нецензурную лексику. Подозрения сразу же падают на вспыльчивую женщину по имени Роуз Гудинг, которой грозятся лишением свободы и опеки над дочерью. Однако местный полицейский подозревает неладное и начинает поиски настоящего преступника.

За режиссуру проекта отвечает Теа ШэррокДо встречи с тобой»). Сценарий написал британский актер, писатель и комик Джонни Свит, а в числе продюсеров — Грэм Бродбент и Питер Чернин, работавшие над драмой «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Съемки «Злобных маленьких писем» стартуют этой осенью в Великобритании.
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До встречи с тобойНезнакомая дочьТри билборда на границе Эббинга, штат Миссури

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