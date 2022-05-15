Сэм Клафлин исполнит главную роль в мистическом триллере о монстре из ночных кошмаров

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15 мая Оливия Колман и Джесси Бакли снимутся в комедии от постановщицы «До встречи с тобой» Актрисы, номинированные на «Оскар» за роли в драме «Незнакомая дочь», вновь поработают вместе

15 мая Кевин Спейси возвращается в кино с двумя новыми проектами Опальный актер сыграет в исторической драме про хана Батыя и триллере о возмездии

15 мая Ретроспектива Вадима Абдрашитова пройдет в Москве и Петербурге Показы фильмов «Плюмбум, или опасная игра», «Парад планет» и «Остановился поезд» состоятся с 18 мая по 6 июня