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Сэм Клафлин исполнит главную роль в мистическом триллере о монстре из ночных кошмаров

15 мая
2022 год

Новости кино >>
15 мая 2022
Сэм Клафлин, известный по франшизе «Голодные игры», исполнит главную роль в мистическом триллере «Скиталец» (Bagman), сообщает The Hollywood Reporter.

Сэм Клафлин исполнит главную роль в мистическом триллере о монстре из ночных кошмаров
фото: К/ф "Любовь как бестселлер"

По сюжету герой Клафлина столкнется с монстром, который преследовал его в детских кошмарах. На этот раз мужчине придется защитить не только себя, но и свою семью.

За режиссуру отвечает британский постановщик Колм МакКарти, работавший над «Черным зеркалом» и вторым сезоном «Острых козырьков». Продюсированием займутся Марти Бауэн и Вик ГодфриСумерки», «Бегущий в лабиринте»).
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