Сэм Клафлин исполнит главную роль в мистическом триллере о монстре из ночных кошмаров

Сэм Клафлин
, известный по франшизе «Голодные игры
», исполнит главную роль в мистическом триллере «Скиталец
» (Bagman), сообщает The Hollywood Reporter
.
фото: К/ф "Любовь как бестселлер"
По сюжету герой Клафлина столкнется с монстром, который преследовал его в детских кошмарах. На этот раз мужчине придется защитить не только себя, но и свою семью.
За режиссуру отвечает британский постановщик Колм МакКарти
, работавший над «Черным зеркалом
» и вторым сезоном «Острых козырьков
». Продюсированием займутся Марти Бауэн
и Вик Годфри
(«Сумерки
», «Бегущий в лабиринте
»).
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