Дэвид Теннант и Кэтрин Тэйт заглянут к «Доктору Кто»

Дэвид Теннант
вернется к роли Доктора Кто
в специальном выпуске к 60-летию знаменитого сериала, чей выход запланирован на 2023 год. Об этом сообщает BBC
.
В эпизоде также появится Кэтрин Тэйт
, которая вновь перевоплотится в Донну Ноубл. Над сценарием корпит шоураннер Расселл Т. Дэвис
, с 2005-го по 2010-й сотрудничавший с Теннантом, когда он был Десятым Доктором Кто. Титульную роль на сей раз получил Шути Гатва
. Актер, пришедший на смену Джоди Уиттакер
, войдет в историю кино как первый темнокожий исполнитель культовой роли.
«Может, это недостающая история. Или параллельный мир. Или сон, или уловка, или воспоминание. Единственное, что я могу сказать: это будет захватывающе, поскольку две величайшие звезды воссоединятся для битвы всей жизни», —
прокомментировал Дэвис появление Теннанта и Тэйт.
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