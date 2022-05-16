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Дэвид Теннант и Кэтрин Тэйт заглянут к «Доктору Кто»

16 мая
2022 год

Новости кино >>
16 мая 2022
Дэвид Теннант вернется к роли Доктора Кто в специальном выпуске к 60-летию знаменитого сериала, чей выход запланирован на 2023 год. Об этом сообщает BBC.

Дэвид Теннант и Кэтрин Тэйт заглянут к «Доктору Кто»
фото: theverge.com

В эпизоде также появится Кэтрин Тэйт, которая вновь перевоплотится в Донну Ноубл. Над сценарием корпит шоураннер Расселл Т. Дэвис, с 2005-го по 2010-й сотрудничавший с Теннантом, когда он был Десятым Доктором Кто. Титульную роль на сей раз получил Шути Гатва. Актер, пришедший на смену Джоди Уиттакер, войдет в историю кино как первый темнокожий исполнитель культовой роли.

«Может, это недостающая история. Или параллельный мир. Или сон, или уловка, или воспоминание. Единственное, что я могу сказать: это будет захватывающе, поскольку две величайшие звезды воссоединятся для битвы всей жизни», — прокомментировал Дэвис появление Теннанта и Тэйт.
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№ 3
what_a_world   17.05.2022 - 09:24
Ой, по моему мнению, Дэвид Теннант самый лучший из всех возможных Докторов Кто, по крайней мере на данный момент. Может будущие поколения еще удивят;) читать далее>>
№ 2
Lusia Happy   17.05.2022 - 09:19
ну как всегда снимают, чтобы поностальгировать, но вообще очень жду новый сезон с новым актером) очень любопытно, как он будет играть в сериале читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   16.05.2022 - 13:18
Мне нравится эта тенденция возвращать актёров нулевых к привычным ролям. Реально создаётся ощущение, что их всегда не хватало. Поэтому жду возвращение десятого доктора! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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