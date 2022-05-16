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Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв снимаются в фантастическом триллере

16 мая
2022 год

Новости кино >>
16 мая 2022
Стартовали съемки сериала Максима Свешникова под рабочим названием «Проект "Прометей"» с Любовью Аксёновой, Филиппом Янковским и Дмитрием Чеботарёвым в главных ролях. Согласно пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип», это ее первый совместный проект с Продюсерским центром «ГОРАД» в рамках эксклюзивной сделки first look и первый сериал собственного производства в новейшей истории.

«Мы в ЦПШ рады вернуться к производству многосерийных проектов, в котором – несмотря на перерыв – остаемся ведущими экспертами на рынке. Сценарий сразу привлек наше внимание своим необычным концептом, история захватывает с первых строк. Это интригующий и зрелищный фантастический триллер о расследованиях сверхъестественных явлений с замечательным актерским составом и талантливой командой. Уверены в зрительском потенциале проекта и сами с нетерпением ждем результата», — говорит генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв снимаются в фантастическом триллере
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

По сюжету бескомпромиссная журналистка Анна после встречи с влиятельным незнакомцем оказывается во главе необычного расследования. Докопаться до истины в череде мистических загадок ей помогают преподаватель физики Вадим и оператор-технарь Никита.

«"Прометей" – наш первый совместный с ЦПШ проект, но мы сразу зашли с козырей. Режиссер – Максим Свешников, оператор – Илья Авербах. Актеры – Люба Аксёнова, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарёв. Что ни фамилия в группе – лучшие представители киноиндустрии. Как продюсеры мы за проект спокойны, теперь с нетерпением ждем его как зрители. Раскроют ли герои тайну пропавшего 20 лет назад самолета, который вдруг обнаружили на Алтае? Самолет цел, пассажиров нет, а чай пилота еще горячий», — рассказали продюсеры ПЦ «ГОРАД» Екатерина Гордецкая и Андрей Радько.
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обсуждение >>
№ 3
Kirill Starikov (Новоуральск)   17.05.2022 - 12:14
Интересная актриса. читать далее>>
№ 2
what_a_world   17.05.2022 - 09:26
Мне кажется, Любовь Аксенова вообще не меняется со временем! Что если она вампир и скоро покинет экраны, чтобы никто не заметил?))) читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   17.05.2022 - 09:17
вообще очень рада, что Аксенова начала сниматься в разных фильмах и сериалах. очень много ее стало видно. еще одна хорошая актриса будет в россии)) читать далее>>
Всего сообщений: 3
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фильмы
Проект «Прометей»

фотографии >>
Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв снимаются в фантастическом триллере фотографии
Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв снимаются в фантастическом триллере фотографии
Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв снимаются в фантастическом триллере фотографии
Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв снимаются в фантастическом триллере фотографии
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