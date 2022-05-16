Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв снимаются в фантастическом триллере

«Мы в ЦПШ рады вернуться к производству многосерийных проектов, в котором – несмотря на перерыв – остаемся ведущими экспертами на рынке. Сценарий сразу привлек наше внимание своим необычным концептом, история захватывает с первых строк. Это интригующий и зрелищный фантастический триллер о расследованиях сверхъестественных явлений с замечательным актерским составом и талантливой командой. Уверены в зрительском потенциале проекта и сами с нетерпением ждем результата», — говорит генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.
По сюжету бескомпромиссная журналистка Анна после встречи с влиятельным незнакомцем оказывается во главе необычного расследования. Докопаться до истины в череде мистических загадок ей помогают преподаватель физики Вадим и оператор-технарь Никита.
«"Прометей" – наш первый совместный с ЦПШ проект, но мы сразу зашли с козырей. Режиссер – Максим Свешников, оператор – Илья Авербах. Актеры – Люба Аксёнова, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарёв. Что ни фамилия в группе – лучшие представители киноиндустрии. Как продюсеры мы за проект спокойны, теперь с нетерпением ждем его как зрители. Раскроют ли герои тайну пропавшего 20 лет назад самолета, который вдруг обнаружили на Алтае? Самолет цел, пассажиров нет, а чай пилота еще горячий», — рассказали продюсеры ПЦ «ГОРАД» Екатерина Гордецкая и Андрей Радько.
обсуждение >>