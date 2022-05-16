В Санкт-Петербурге снимают сказку «По щучьему велению» с Никитой Кологривым и Милой Ершовой

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В прокате с 19 мая

Лиза Янковская сбегает из дома в эксклюзивном отрывке фильма «Ника»

Премьера продолжения сериала с подзаголовком «Аттестат зрелости» состоится уже этим летом

18 мая

Евгений Кулик снимет девятые «Ёлки»

Популярный актер и блогер выступит шоураннером, креативным продюсером, сценаристом и исполнителем одной из главных ролей