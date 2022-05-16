В Санкт-Петербурге снимают сказку «По щучьему велению» с Никитой Кологривым и Милой Ершовой

Зрителям предстоит познакомиться с Емелей, вытянувшим волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Главный герой спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой.
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ
Образ Емели воплотит Никита Кологривый, Василисой станет Мила Ершова, в роли Царя заявлен Роман Мадянов, а Кощея сыграет Фёдор Лавров.
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