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В Санкт-Петербурге снимают сказку «По щучьему велению» с Никитой Кологривым и Милой Ершовой

16 мая
2022 год

Новости кино >>
16 мая 2022
Александр Войтинский снимает в павильонах киностудии «Ленфильм» сказку «По щучьему велению». В фильме играют Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников и Агриппина Стеклова, уточняет пресс-служба кинокомпании СТВ, отвечающей за производство картины при поддержке Фонда кино.

Зрителям предстоит познакомиться с Емелей, вытянувшим волшебную Щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Главный герой спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой.

В Санкт-Петербурге снимают сказку «По щучьему велению» с Никитой Кологривым и Милой Ершовой
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

Образ Емели воплотит Никита Кологривый, Василисой станет Мила Ершова, в роли Царя заявлен Роман Мадянов, а Кощея сыграет Фёдор Лавров.

Зимний блок съемок прошел в Тобольске. Летом съемочная команда переберется в Тюменскую область. За визуальную составляющую отвечают оператор Владимир Башта, художник-постановщик Анастасия Каримулина, художник по костюмам Надежда Васильева и художник по гриму Тамара Фрид. Визуальные эффекты создают Александр Горохов и компания CGF.
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№ 3
what_a_world   17.05.2022 - 09:27
Ну что поделать, если иностранных фильмов не предвидится в ближайшее время, то остается только наши сказки в миллионный раз переснимать читать далее>>
№ 2
Lusia Happy   17.05.2022 - 09:13
хм, с одной стороны, фильмов по этой сказке у нас еще не было. а вот интерпретацию они решили интересную сделать. очень понравилось, что щука будет девушкой0) читать далее>>
№ 1
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   17.05.2022 - 00:11
Как занимательно! :)) Никита очень сильно понравился в сериале «Вертинский», так что - кину эту я беру на заметку. Щука = девушка Вася :'D - как хочется, чтобы сие была Анима героя, а кинокартина... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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фильмы
По щучьему велению

фотографии >>
В Санкт-Петербурге снимают сказку «По щучьему велению» с Никитой Кологривым и Милой Ершовой фотографии
В Санкт-Петербурге снимают сказку «По щучьему велению» с Никитой Кологривым и Милой Ершовой фотографии
В Санкт-Петербурге снимают сказку «По щучьему велению» с Никитой Кологривым и Милой Ершовой фотографии
В Санкт-Петербурге снимают сказку «По щучьему велению» с Никитой Кологривым и Милой Ершовой фотографии
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