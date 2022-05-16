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В России создадут ситком по сценарию нейросети

16 мая
2022 год

Новости кино >>
16 мая 2022
В России появится сериал, основанный на сценарии нейросети, обученной на комедийных хитах СТС. Согласно пресс-службе телеканала, премьера ситкома «Сидоровы», создаваемого совместно с образовательной платформой Skillbox, состоится на платформе VK Видео уже этой осенью.

В России создадут ситком по сценарию нейросети
фото: пресс-служба телеканала СТС

Зрителей ожидает рассказ про типичную российскую семью, члены которой вдруг осознают, что их жизнь оторвана от реальности. Они не покидают своей квартиры, слышат закадровый смех и попадают в странные анекдотичные ситуации. Осознав, что являются персонажами ситкома, Сидоровы стремятся из него выбраться.

По словам руководителя диджитал-направления СТС Романа Брызгалова, «нейросеть показала особый подход к работе над сценарием: она не ограничена правилами, избавлена от штампов, поэтому каждый раз предлагает нестандартные решения».

В России создадут ситком по сценарию нейросети
фото: ria.ru

За разработку нейросети A.I. TV Script Generator в рамках своего дипломного проекта отвечали студенты направления Data Scientist PRO образовательной платформы Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий. Чтобы обучить искусственный интеллект, авторы загрузили в него сериалы «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха». Нейросеть научилась самостоятельно генерировать основные структурные элементы киносценария: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты. На финальной стадии полученный контент попадает к редактору, который может внести свои правки.

«В нейросеть были загружены 355892 слова, 88 эпизодов, семь телешоу. Потребовалось 20 экспериментов с параметрами и способом подачи данных в модель, чтобы подойти к наилучшему качеству производимого сетью контента. Принимая на вход небольшое текстовое вступление, нейросеть может генерировать бесконечное количество отличных друг от друга сценариев за сотые доли секунды», — рассказал автор нейросети Владимир Ларькин.
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№ 3
what_a_world   17.05.2022 - 09:29
Ощущение, что весь сериал затевался ради этой новости. Что привлечь как можно большее внимание зрителей необычным ориджином читать далее>>
№ 2
Lusia Happy   17.05.2022 - 09:10
главное, что делают вместе со скиллбоксом. хз насколько такая идея повышает лояльность к бренду, но вообще оригинально придумали, хотя сама идея сериала дикая)) читать далее>>
№ 1
Ирина (Казань)   17.05.2022 - 07:48
Похоже, в России совсем закончились качественные сценаристы... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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