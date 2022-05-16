В России создадут ситком по сценарию нейросети

В России появится сериал, основанный на сценарии нейросети, обученной на комедийных хитах СТС. Согласно пресс-службе телеканала, премьера ситкома «Сидоровы», создаваемого совместно с образовательной платформой Skillbox, состоится на платформе VK Видео уже этой осенью.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Зрителей ожидает рассказ про типичную российскую семью, члены которой вдруг осознают, что их жизнь оторвана от реальности. Они не покидают своей квартиры, слышат закадровый смех и попадают в странные анекдотичные ситуации. Осознав, что являются персонажами ситкома, Сидоровы стремятся из него выбраться.
По словам руководителя диджитал-направления СТС Романа Брызгалова, «нейросеть показала особый подход к работе над сценарием: она не ограничена правилами, избавлена от штампов, поэтому каждый раз предлагает нестандартные решения».
За разработку нейросети A.I. TV Script Generator в рамках своего дипломного проекта отвечали студенты направления Data Scientist PRO образовательной платформы Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий. Чтобы обучить искусственный интеллект, авторы загрузили в него сериалы «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха». Нейросеть научилась самостоятельно генерировать основные структурные элементы киносценария: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты. На финальной стадии полученный контент попадает к редактору, который может внести свои правки.
«В нейросеть были загружены 355892 слова, 88 эпизодов, семь телешоу. Потребовалось 20 экспериментов с параметрами и способом подачи данных в модель, чтобы подойти к наилучшему качеству производимого сетью контента. Принимая на вход небольшое текстовое вступление, нейросеть может генерировать бесконечное количество отличных друг от друга сценариев за сотые доли секунды», — рассказал автор нейросети Владимир Ларькин.
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