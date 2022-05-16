Игорь Петренко станет «Доктором Красновым»

«Сценарий я буквально "проглотил" и был приятно удивлен: живые диалоги, захватывающий сюжет, интересные персонажи. Кроме того, у нас талантливый, профессиональный коллектив и прекрасная атмосфера на съемочной площадке, — что лично для меня очень важно. Съемки только начались, но я уже вижу все предпосылки для успеха нашего фильма», — рассказал Игорь Петренко.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Актер играет заведующего терапевтическим отделением и врача-диагноста Андрея Краснова, потерявшего память после огнестрельной травмы головы. Он не помнит последние десять лет своей жизни и больше не может лечить людей. Однако совсем отказаться от любимого дела Краснов не в силах, он готов работать даже медбратом. Начать жизнь заново оказывается непросто: герой с ужасом узнаёт, что за эти десять лет потерял семью, расположение коллег и доверие дочери. Чтобы по крупицам восстановить «потерянную» жизнь, ему предстоит снова пережить драматические события своего прошлого. Сделать непростой выбор между двумя дорогими ему женщинами — бывшей женой Анной (Красько), развод с которой стерся из его памяти, и коллегой Дашей (Никифорова). И еще разобраться в странной истории с испытаниями нового экспериментального препарата, из-за которого погиб молодой пациент.
За визуальную составляющую «Доктора Краснова» отвечают оператор Дмитрий Маковеев, художник-постановщик Юрий Осипенко и художник по гриму Анна Переседова. Премьера сериала производства продюсерского центра Леан-М и «Тим Филмз» состоится на телеканале «Россия».
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