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Игорь Петренко станет «Доктором Красновым»

16 мая
2022 год

Новости кино >>
16 мая 2022
В Москве начались съемки сериала Алёны Райнер «Доктор Краснов» с Игорем Петренко в главной роли. Компанию ему составят Ольга Красько, Александра Никифорова, Лариса Удовиченко, Александр Ратников, Марина Дюжева, Александр Сирин, Сергей Колесников, Лариса Домаскина, Гавриил Федотов, Анастасия Чепелюк, Полина Давыдова, Филипп Ершов и Наиль Абдрахманов, уточняет пресс-служба телеканала «Россия».

«Сценарий я буквально "проглотил" и был приятно удивлен: живые диалоги, захватывающий сюжет, интересные персонажи. Кроме того, у нас талантливый, профессиональный коллектив и прекрасная атмосфера на съемочной площадке, — что лично для меня очень важно. Съемки только начались, но я уже вижу все предпосылки для успеха нашего фильма», — рассказал Игорь Петренко.

Игорь Петренко станет «Доктором Красновым»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Актер играет заведующего терапевтическим отделением и врача-диагноста Андрея Краснова, потерявшего память после огнестрельной травмы головы. Он не помнит последние десять лет своей жизни и больше не может лечить людей. Однако совсем отказаться от любимого дела Краснов не в силах, он готов работать даже медбратом. Начать жизнь заново оказывается непросто: герой с ужасом узнаёт, что за эти десять лет потерял семью, расположение коллег и доверие дочери. Чтобы по крупицам восстановить «потерянную» жизнь, ему предстоит снова пережить драматические события своего прошлого. Сделать непростой выбор между двумя дорогими ему женщинами — бывшей женой Анной (Красько), развод с которой стерся из его памяти, и коллегой Дашей (Никифорова). И еще разобраться в странной истории с испытаниями нового экспериментального препарата, из-за которого погиб молодой пациент.

За визуальную составляющую «Доктора Краснова» отвечают оператор Дмитрий Маковеев, художник-постановщик Юрий Осипенко и художник по гриму Анна Переседова. Премьера сериала производства продюсерского центра Леан-М и «Тим Филмз» состоится на телеканале «Россия».
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№ 3
what_a_world   17.05.2022 - 09:30
Вроде актер хороший, но когда говорят, что приятно удивил сценарий, ожидаешь каких-то более неожиданных поворотов, чем потеря памяти) читать далее>>
№ 2
Lusia Happy   17.05.2022 - 09:08
то есть самый простой способо создать сериал - это лишить героя памяти? слишком банально, друзья. ну прям слишком)) читать далее>>
№ 1
Тошик (Москва)   17.05.2022 - 01:24
Это вместо 4-го сезона "доктора Рихтера" нам решили предложить? читать далее>>
Всего сообщений: 3
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