Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Где фрукты, брат? Динозавр и шесть близнецов в трейлере нового аниме «Осомацу-сан»

17 мая
2022 год

Новости кино >>
17 мая 2022
Studio PierrotТокийский гуль», «Черный клевер», «Несносные пришельцы») поделилась трейлером и постером к новому полнометражному аниме «Осомацу-сан. Племя Хипипо и блестящие плоды» (Mr. Osomatsu: The Hipipo Tribe and the Glistening Fruit).



Анимационная лента отправится в японский прокат 8 июля этого года и станет первой частью из намеченной дилогии: продолжение обещают в 2023-м.

Читать Новость для тех, кто из всех долгоиграющих сериалов предпочитает покемонов

В новом аниме братья-шестерняшки Мацуно отправятся в эпическое приключение на таинственный остров. Согласно поверью, там произрастает волшебный фрукт, исполняющий желание того, кто его съест. Поиски осложняются преследованием со стороны достаточно агрессивного племени Хипипо.

Где фрукты, брат? Динозавр и шесть близнецов в трейлере нового аниме «Осомацу-сан»

Режиссером проекта стал ветеран франшизы Ёсинори Одака, также работавший над «Крутым учителем Онидзукой» и «Наруто» в качестве постановщика отдельных эпизодов. Большая часть сэйю и съемочной группы тоже ветераны — перекочевали из сериала «Осомацу-сан», вышедшего в 2015 году.

Читать Путеводитель по вселенной Люпена III

Комедийная медиафраншиза началась с манги «Осомацу-кун» Фудзио Акацуки, вышедшей в печать в 1962-м. Через четыре года появилась первая аниме-экранизация от студии Zero — еще черно-белая и на 56 эпизодов. К 1988-му книжная серия закончилась, но приключения веселых братьев подхватила Studio Pierrot, наладив выпуск одноименного аниме-сериала. После этого франшиза ушла на 26-летний перерыв, но в 2015-м все та же Pierrot выпустила новый сериал — «Осомацу-сан», прибавив главным героям 20 лет и перенеся действие из эпохи Сёва в Хэйсэй (1989-2019). Несмотря на почтенный возраст, разудалые шестерняшки на покой не собираются.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Lusia Happy   18.05.2022 - 09:08
хах, прикольные! даже помню этих персонажей из какого-то глубокого детства. очень здорово, что перезапускают аниме)) езе и такое забавное читать далее>>
№ 1
what_a_world   18.05.2022 - 09:07
Выглядит очень мило! Вообще люблю аниме старой рисовки, не такой попсовой что ли.. Тут сразу виден немного другой стиль и больше души читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Studio PierrotАнимацияаниме
фильмы
Крутой учитель ОнидзукаНарутоНесносные пришельцыТокийский гульЧёрный клевер

фотографии >>
Где фрукты, брат? Динозавр и шесть близнецов в трейлере нового аниме «Осомацу-сан» фотографии
Где фрукты, брат? Динозавр и шесть близнецов в трейлере нового аниме «Осомацу-сан» фотографии
Где фрукты, брат? Динозавр и шесть близнецов в трейлере нового аниме «Осомацу-сан» фотографии
Где фрукты, брат? Динозавр и шесть близнецов в трейлере нового аниме «Осомацу-сан» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Мазаева
15 мая ушла из жизни актриса Нина Мазаева.
Ренат Ибрагимов
14 мая ушёл из жизни певец Ренат Ибрагимов.

День рождения >>

Сергей Аброскин
Игнатий Акрачков
Мария Бортник
Евгений Волоцкий
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Виталия Корниенко
Ольга Ломоносова
Эмилия Вашариова
Массимо Джиротти
Натаниел Паркер
Карел Роден
Тина Фей
Адриан Ховен
Юнь-Фат Чоу
все родившиеся 18 мая >>

Афиша кино >>

Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
Стриптизёрши
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Приплыли!
чёрная комедия
Россия, 2022
Клон
драма, научная фантастика, триллер
США, Финляндия, 2021
Узник
боевик, криминальный фильм, триллер
Индия, 2019
Будь моими глазами
детектив, драма, криминальный фильм, социальная драма, триллер
Канада, 2021
Крутые яйца 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2021
Андрей Сахаров. По ту сторону окна…
биография
Россия, 2022
Марадона. Гибель бога
спортивный фильм
Аргентина, 2021
Ника
биография, драма
Россия, 2022
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Особые приметы: красавчик
комедия
Италия, 1983
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram