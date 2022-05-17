Где фрукты, брат? Динозавр и шесть близнецов в трейлере нового аниме «Осомацу-сан»

Studio Pierrot
(«Токийский гуль
», «Черный клевер
», «Несносные пришельцы
») поделилась трейлером и постером к новому полнометражному аниме «Осомацу-сан. Племя Хипипо и блестящие плоды
» (Mr. Osomatsu: The Hipipo Tribe and the Glistening Fruit).
Анимационная лента отправится в японский прокат 8 июля этого года и станет первой частью из намеченной дилогии: продолжение обещают в 2023-м.
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Новость для тех, кто из всех долгоиграющих сериалов предпочитает покемонов
В новом аниме братья-шестерняшки Мацуно отправятся в эпическое приключение на таинственный остров. Согласно поверью, там произрастает волшебный фрукт, исполняющий желание того, кто его съест. Поиски осложняются преследованием со стороны достаточно агрессивного племени Хипипо.
Режиссером проекта стал ветеран франшизы Ёсинори Одака
, также работавший над «Крутым учителем Онидзукой
» и «Наруто
» в качестве постановщика отдельных эпизодов. Большая часть сэйю и съемочной группы тоже ветераны — перекочевали из сериала «Осомацу-сан
», вышедшего в 2015 году.
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Путеводитель по вселенной Люпена III
Комедийная медиафраншиза началась с манги «Осомацу-кун» Фудзио Акацуки
, вышедшей в печать в 1962-м. Через четыре года появилась первая аниме-экранизация от студии Zero — еще черно-белая и на 56 эпизодов. К 1988-му книжная серия закончилась, но приключения веселых братьев подхватила Studio Pierrot, наладив выпуск одноименного аниме-сериала. После этого франшиза ушла на 26-летний перерыв, но в 2015-м все та же Pierrot выпустила новый сериал — «Осомацу-сан
», прибавив главным героям 20 лет и перенеся действие из эпохи Сёва в Хэйсэй (1989-2019). Несмотря на почтенный возраст, разудалые шестерняшки на покой не собираются.
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