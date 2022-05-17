Ирина Старшенбаум снимется в зарубежном проекте с Дугласом Бутом и Гарри Меллингом

Сюжет политического триллера основан на реальных событиях. Действие разворачивается в 1930-е годы, когда велась подготовка к разделу Палестины в 1948-м и последующему созданию государства Израиль. В это время двое британских полицейских (Бут и Меллинг) охотятся на харизматичного поэта, сиониста и борца за свободу Авраама Стерна. Один из стражей порядка разрывается между необходимостью исполнить свой долг и любовью к Шошанне (Старшенбаум), дочери ведущего марксиста-сиониста по имени Дов Бер Борохов.
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