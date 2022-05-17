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Ирина Старшенбаум снимется в зарубежном проекте с Дугласом Бутом и Гарри Меллингом

17 мая
2022 год

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17 мая 2022
Ирина Старшенбаум сыграет в итало-британском проекте «Земля обетованная» (Promised Land). Ее партнерами по съемочной площадке станут Дуглас БутРомео и Джульетта») и Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», сообщает Variety.

Ирина Старшенбаум снимется в зарубежном проекте с Дугласом Бутом и Гарри Меллингом
фото: К/ф "Медиатор"

Сюжет политического триллера основан на реальных событиях. Действие разворачивается в 1930-е годы, когда велась подготовка к разделу Палестины в 1948-м и последующему созданию государства Израиль. В это время двое британских полицейских (Бут и Меллинг) охотятся на харизматичного поэта, сиониста и борца за свободу Авраама Стерна. Один из стражей порядка разрывается между необходимостью исполнить свой долг и любовью к Шошанне (Старшенбаум), дочери ведущего марксиста-сиониста по имени Дов Бер Борохов.

За режиссуру фильма отвечает Майкл Уинтерботтом, работавший над картинами «Дорога на Гуантанамо», «В этом мире» и «Круглосуточные тусовщики». Съемки стартуют этой осенью в Италии.
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№ 2
what_a_world   18.05.2022 - 09:08
Если честно, даже удивительно: во-первых, наши звезды сейчас не особенно в почете за рубежом, во-вторых, Страшенбаум не супер актриса читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   18.05.2022 - 09:06
странно, что еще не отказали ей в этой роли. а то сейчас начнутся разборки попозже - мол, ты русская, нельзя сниматься с нами. Очень хочу верить, что все будет хорошо читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Дуглас БутГарри МеллингИрина СтаршенбаумМайкл Уинтерботтом
фильмы
В этом миреГарри Поттер и Орден ФениксаДорога на ГуантанамоКруглосуточные тусовщикиРомео и Джульетта

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