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Данил Тябин окажется «На дне»

17 мая
2022 год

Новости кино >>
17 мая 2022
В Нижнем Новгороде стартовали съемки комедийного сериала «На дне» с Данилом Тябиным в роли бывшего заключенного, которого шантажирует полицейский и преследует нечестный застройщик. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса PREMIER, который занимается производством проекта.

Данил Тябин окажется «На дне»
фото: Пресс-служба PREMIER

В центре истории – 28-летний парень Степа, недавно вышедший из тюрьмы по УДО. На свободе он мечтает стать элитным сантехником и работать в Москве, однако у судьбы другие планы. Получив от бабушки старую квартиру в Нижним Новгороде, Степа стал наследником и темного прошлого своей родственницы: она оказалась кладмэном. Теперь нечестный полицейский требует от Степы вернуть долг бабушки – 2,5 млн рублей, иначе молодой человек снова отправится в тюрьму. На этом проблемы Степы не заканчиваются. Дом, в котором он получил квартиру, хотят снести ради строительства ТЦ. Неожиданно для себя Степа становится борцом за права жильцов.

В актерский состав сериала также вошли Татьяна Орлова, Тимофей Трибунцев, Мария Елсукова, Ирина Носова, Александра Милешина, Василий Бабаев и другие. Режиссером проекта стал Борис Казанцев.

«Главная мысль сериала «На дне» — человеку нужен человек. Это первый за долгие годы большой проект, который снимается в Нижнем Новгороде и при этом нижегородской командой. С сюжетом одноименной пьесы Горького он связан только косвенно: в период написания пьесы Горький жил недалеко от дома главного героя. В сериале это имеет значение», — отметил Казанцев.
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№ 2
what_a_world   18.05.2022 - 09:10
Очень оригинальный, конечно, сценарий)) Бабушка с кладами, бывший заключенный с мечтами о работе сантехником)) Абсурдно чутка, если честно читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   18.05.2022 - 09:03
ну череда жизненных невзгод дает герою просветление в уме - знаем, слышали. когда в россии будут предлагать действительно качественный контент, на который не жалко будет время потратить? читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Данил Тябин окажется «На дне» фотографии
Данил Тябин окажется «На дне» фотографии
Данил Тябин окажется «На дне» фотографии
Данил Тябин окажется «На дне» фотографии
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