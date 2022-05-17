Данил Тябин окажется «На дне»

В Нижнем Новгороде стартовали съемки комедийного сериала «На дне» с Данилом Тябиным в роли бывшего заключенного, которого шантажирует полицейский и преследует нечестный застройщик. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса PREMIER, который занимается производством проекта.
фото: Пресс-служба PREMIER
В центре истории – 28-летний парень Степа, недавно вышедший из тюрьмы по УДО. На свободе он мечтает стать элитным сантехником и работать в Москве, однако у судьбы другие планы. Получив от бабушки старую квартиру в Нижним Новгороде, Степа стал наследником и темного прошлого своей родственницы: она оказалась кладмэном. Теперь нечестный полицейский требует от Степы вернуть долг бабушки – 2,5 млн рублей, иначе молодой человек снова отправится в тюрьму. На этом проблемы Степы не заканчиваются. Дом, в котором он получил квартиру, хотят снести ради строительства ТЦ. Неожиданно для себя Степа становится борцом за права жильцов.
«Главная мысль сериала «На дне» — человеку нужен человек. Это первый за долгие годы большой проект, который снимается в Нижнем Новгороде и при этом нижегородской командой. С сюжетом одноименной пьесы Горького он связан только косвенно: в период написания пьесы Горький жил недалеко от дома главного героя. В сериале это имеет значение», — отметил Казанцев.
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