Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

30-летний Павел Табаков отправляется в детский лагерь в трейлере фильма «Молодой человек»

17 мая
2022 год

Новости кино >>
17 мая 2022
В сети появился трейлер авантюрной комедии «Молодой человек» режиссёра Александра ФоминаКругосветка»).


Ваня Ревзин к своим тридцати годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался на дне: жена ушла к КМС по боксу, с убогой работы в банке уволили, а до закрытия ипотеки за маленькую студию в человейнике – годы боли и страданий. В момент отчаяния Иван узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомилионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет и которому даже алкоголь продают только по паспорту, решается на аферу. Он сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.

30-летний Павел Табаков отправляется в детский лагерь в трейлере фильма «Молодой человек»

Главные роли в картине сыграли Павел Табаков, Ингрид Олеринская, Данила Козловский, Егор Кирячок, Данила Поперечный, Рахим Абрамов, Валентина Ляпина, Александр Теплов, Дмитрий Ломов, Глеб Степан Каллистов, Ксения Кутепова и Елена Ксенофонтова.

В российский прокат «Молодой человек» выйдет 9 июня.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
what_a_world   18.05.2022 - 09:12
Ого, такие актеры, даже странно, что при столь сильном касте рекламы как-будто почти и не было на больших экранах, даже на малых не видела читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   18.05.2022 - 09:01
ну просто типичная идея то на самом деле)) типо есть двоечник, есть отличник. слишком стереотипно все, уже такого не бывает то почти) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Павел Табаков притворится восемнадцатилетним на съемках комедии «Молодой человек»
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Рахим АбрамовГлеб Степан КаллистовЕгор КирячокДанила КозловскийЕлена КсенофонтоваКсения КутеповаДмитрий Ломов (II)Валентина ЛяпинаИнгрид ОлеринскаяДанила ПоперечныйПавел ТабаковАлександр Теплов (II)Александр Фомин (III)
фильмы
Молодой человек

фотографии >>
30-летний Павел Табаков отправляется в детский лагерь в трейлере фильма «Молодой человек» фотографии
30-летний Павел Табаков отправляется в детский лагерь в трейлере фильма «Молодой человек» фотографии
30-летний Павел Табаков отправляется в детский лагерь в трейлере фильма «Молодой человек» фотографии
30-летний Павел Табаков отправляется в детский лагерь в трейлере фильма «Молодой человек» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Мазаева
15 мая ушла из жизни актриса Нина Мазаева.
Ренат Ибрагимов
14 мая ушёл из жизни певец Ренат Ибрагимов.

День рождения >>

Сергей Аброскин
Игнатий Акрачков
Мария Бортник
Евгений Волоцкий
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Виталия Корниенко
Ольга Ломоносова
Эмилия Вашариова
Массимо Джиротти
Натаниел Паркер
Карел Роден
Тина Фей
Адриан Ховен
Юнь-Фат Чоу
все родившиеся 18 мая >>

Афиша кино >>

Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
Стриптизёрши
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Приплыли!
чёрная комедия
Россия, 2022
Клон
драма, научная фантастика, триллер
США, Финляндия, 2021
Узник
боевик, криминальный фильм, триллер
Индия, 2019
Будь моими глазами
детектив, драма, криминальный фильм, социальная драма, триллер
Канада, 2021
Крутые яйца 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2021
Андрей Сахаров. По ту сторону окна…
биография
Россия, 2022
Марадона. Гибель бога
спортивный фильм
Аргентина, 2021
Ника
биография, драма
Россия, 2022
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Особые приметы: красавчик
комедия
Италия, 1983
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен