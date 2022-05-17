30-летний Павел Табаков отправляется в детский лагерь в трейлере фильма «Молодой человек»

В сети появился трейлер авантюрной комедии «Молодой человек
» режиссёра Александра Фомина
(«Кругосветка
»).
Ваня Ревзин к своим тридцати годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался на дне: жена ушла к КМС по боксу, с убогой работы в банке уволили, а до закрытия ипотеки за маленькую студию в человейнике – годы боли и страданий. В момент отчаяния Иван узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомилионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет и которому даже алкоголь продают только по паспорту, решается на аферу. Он сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.
Главные роли в картине сыграли Павел Табаков
, Ингрид Олеринская
, Данила Козловский
, Егор Кирячок
, Данила Поперечный
, Рахим Абрамов
, Валентина Ляпина
, Александр Теплов
, Дмитрий Ломов
, Глеб Степан Каллистов
, Ксения Кутепова
и Елена Ксенофонтова
.
В российский прокат «Молодой человек
» выйдет 9 июня.
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