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Олег Туманов расстается с советом директоров IVI

18 мая
2022 год

Новости кино >>
18 мая 2022
Олег Туманов расстается с постом председателя совета директоров IVIО, приняв решение сосредоточиться на новых проектах, сообщает пресс-служба видеосервиса.

В середине весны 2022 года стало известно, что основатель IVI покидает пост генерального директора онлайн-кинотеатра. С 15 апреля эту должность занял его заместитель Николай Васильков. В мае IVI покинул исполнительный директор Юрий Смагаринский, занявший кресло в ноябре 2021-го.

Олег Туманов
фото: roem.ru

«Мы благодарны Олегу, как основателю компании, за становление российского бизнеса онлайн-кинотеатров и обеспечение безоговорочного лидерства на протяжении двенадцати лет», — прокомментировал Николай Васильков.

Туманов запустил IVI в 2010-м, а с 2012-го был его бессменным руководителем. Покинув пост гендиректора, он оставался в компании в должности председателя совета директоров.
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