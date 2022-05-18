Евгений Кулик снимет девятые «Ёлки»

анонс

В прокате с 19 мая

Лиза Янковская сбегает из дома в эксклюзивном отрывке фильма «Ника»

В Санкт-Петербурге запускается вторая сессия сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют»

18 мая

Стартовали съемки третьего сезона «Новенького» с Глебом Калюжным

Премьера продолжения сериала с подзаголовком «Аттестат зрелости» состоится уже этим летом