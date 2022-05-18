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Евгений Кулик снимет девятые «Ёлки»

18 мая
2022 год

Новости кино >>
18 мая 2022
Евгений Кулик выступит шоураннером и креативным продюсером девятой части популярной новогодней киносерии «Ёлки», чей релиз запланирован на 1 декабря. Согласно пресс-службе кинокомпании «Базелевс», в новом фильме актер отвечает за творческую концепцию и художественную реализацию проекта. Вместе с Дмитрием Балуевым он также написал сценарий к продолжению.

«Мы стараемся сделать такое кино, которое будет актуально не только в Новый год, а в принципе в любое время. И это непростая задача – тем более, в жанре комедии. Теперь в фильме появятся новые герои и новые сюжетные линии. Некоторые уже полюбившиеся истории получат продолжение и в новой части. Будет много звезд и неожиданные камео. "Ёлки" будут принципиально новыми, смешными и свежими. Мы стараемся и надеемся, что у фильма будет такой успех, что он будет нравиться всем еще много лет», – говорит Евгений Кулик.

Евгений Кулик снимет девятые «Ёлки»
фото: пресс-служба студии «Базелевс»

Известный актер и блогер был сценаристом и исполнителем одной из главных ролей в одной из новелл «Ёлок-8», в которой была рассказана история ботана-ролевика Феди и красотки Люси (Виктория Агалакова). В девятой части они также появятся. Другую новеллу возглавит Фёдор Добронравов. Помимо них в фильме сыграют Григорий Калинин, Елена Захарова и Ростислав Бершауэр. Новеллы поставят Александра Лупашко, работавшая над предыдущей частью серии, и режиссер сериала «Два» Сергей Наумов. За производство отвечают студия «Базелевс» и продюсерская компания Kulik Production.

По словам генерального продюсера студии «Базелевс» Лалы Рустамовой, «Евгений Кулик стал самым молодым шоураннером в истории "Ёлок". Традиция нашей новогодней франшизы, которую заложил создатель проекта Тимур Бекмамбетов, – привлекать новые имена и молодые таланты. Разные части "Ёлок" делали тогда ещё начинающие режиссеры Жора Крыжовников, Юрий Быков, Александр Войтинский, Егор Баранов. Мы рассчитываем, что креатив Жени добавит "Ёлкам" свежее звучание и привлечет к числу традиционных поклонников франшизы молодых фанатов».
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Евгений Кулик снимет девятые «Ёлки» фотографии
Евгений Кулик снимет девятые «Ёлки» фотографии
Евгений Кулик снимет девятые «Ёлки» фотографии
Евгений Кулик снимет девятые «Ёлки» фотографии
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