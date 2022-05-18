Стартовали съемки третьего сезона «Новенького» с Глебом Калюжным

Стартовали съемки третьего сезона сериала Оксаны Барковской «Новенький» с Глебом Калюжным в главной роли. Продолжение с подзаголовком «Аттестат зрелости» войдет в линейку Start Young, премьера состоится уже этим летом, уточняет пресс-служба видеосервиса Start.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По словам Оксаны Барковской, «после первого и второго сезонов было много фидбэка и отзывов от зрителей, которые учились в выпускном классе или только закончили школу, многие из них писали, что не понимают, что их ждет впереди. Психологи называют этот год "кризисным мостом" в жизни человека, когда он стоит на распутье и выбирает, в какую сторону ему идти дальше. В основе нового сезона вновь лежит несколько реальных историй, в частности, сюжетная линия Риты. У Макса и Сони тоже есть прототипы, их история показывает сложности ранних отношений, что будет актуально для тех, кто только начинает строить отношения и семью».
По сюжету прошло полтора года после событий первого и второго сезонов. Макс (Калюжный) и его одноклассники окончили 11 класс и разъехались по разным городам. Но первый год после школы — самый сложный в жизни вчерашнего подростка. Для самой веселой девчонки из компании, Леры (Елизавета Запорожец), он заканчивается попыткой самоубийства. Чтобы разобраться в том, что произошло, Макс и остальные возвращаются в Юровск. Выясняется, что свои тайны и секреты были не только у Леры, но и у каждого из 14 героев, только начавших взрослую жизнь. Теперь им предстоит узнать, как получить реальный аттестат зрелости.
«Когда я выпустился из школы, то почувствовал себя свободнее, — вспоминает Глеб Калюжный. — Знал, что теперь смогу планировать свою жизнь и время "по-взрослому", смогу работать и отвечать за себя сам. Но героям "Новенького" после выпускного будет сложнее, им с трудом будут даваться взрослые решения. Думаю, в сюжете и прямолинейности — причина популярности "Новенького", а так же в потрясающих кадрах в стиле документалистики и безусловно талантливой команде. Помнится, одна девочка благодарила нас за проект и рассказывала, что смотрела его вместе с мамой и сестрой, и их сложные, натянутые отношения изменились. Они стали относиться друг к другу с большим вниманием и заботой».
Первый сезон «Новенького» занял второе место в рейтинге самых популярных российских сериалов по версии пользователей Кино-Театр.Ру за 2020 год и был номинирован на национальную премию в области веб-индустрии как лучший веб-сериал.
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