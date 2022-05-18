Стартовали съемки третьего сезона «Новенького» с Глебом Калюжным

анонс

В прокате с 19 мая

Лиза Янковская сбегает из дома в эксклюзивном отрывке фильма «Ника»

18 мая

Евгений Кулик снимет девятые «Ёлки»

Популярный актер и блогер выступит шоураннером, креативным продюсером, сценаристом и исполнителем одной из главных ролей