В Санкт-Петербурге запускается вторая сессия сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют»

Сценарно-режиссерская лаборатория «Ленфильм-дебют» приступила ко второй учебной сессии. Согласно пресс-службе киностудии, участниками лаборатории являются авторы-дебютанты, занимающиеся разработкой проектов своих полнометражных художественных фильмов под руководством мастеров и индивидуальных кураторов. Инициатива организована «Ленфильмом» в партнерстве с продюсерским центром Potential при поддержке Министерства культуры РФ.
Программа второго этапа будет включать встречу с генеральным директором студии «Ленфильм» Фёдором Щербаковым, семинары мастеров, кураторов и приглашенных российских кинематографистов, посвященные разбору взаимодействия режиссера и сценариста, работе в команде и постановке задач, экранизациям, визуальному и музыкальному решениям, кастингу, монтажу, созданию трейлеров и подготовке к питчингу. Также в группе обсудят обновленные варианты сценариев участников. По завершении очной части участники снова перейдут в дистанционный режим работы с индивидуальными кураторами. В августе пройдет завершающий блок семинаров, после чего состоится финальный питчинг перед представителями Министерства Культуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, продюсерами и фестивальными отборщиками, где участники лаборатории будут защищать итоговые версии своих проектов.
«Я очень рада, что скоро мы вновь лично встретимся с участниками нашей лаборатории. Мы постарались максимально учесть их пожелания по итогам первого очного блока и, надеемся, что второй блок будет для них еще более интересным и полезным. За прошедшее после первого очного блока время все участники работали над сценариями под руководством индивидуальных кураторов, и мы с нетерпением ждем обсуждения результатов этой работы», — говорит руководитель лаборатории «Ленфильм-дебют» Наталья Дрозд.
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