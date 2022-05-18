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В Санкт-Петербурге запускается вторая сессия сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют»

18 мая
2022 год

Новости кино >>
18 мая 2022
Сценарно-режиссерская лаборатория «Ленфильм-дебют» приступила ко второй учебной сессии. Согласно пресс-службе киностудии, участниками лаборатории являются авторы-дебютанты, занимающиеся разработкой проектов своих полнометражных художественных фильмов под руководством мастеров и индивидуальных кураторов. Инициатива организована «Ленфильмом» в партнерстве с продюсерским центром Potential при поддержке Министерства культуры РФ.

Лаборатория, открывшаяся 2 марта, проходит в Санкт-Петербурге на базе «Ленфильма» онлайн и оффлайн. Первый этап стартовал пятидневным очным теоретическим курсом, после чего в течении двух месяцев велась работа над сценариями вместе с индивидуальными кураторами, среди которых Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Анна Пармас, Александр Велединский, Бакур Бакурадзе, Любовь Мульменко, Андрей Прошкин, Николай Хомерики и главный редактор «Ленфильма» Андрей Апостолов. Мастерами лаборатории выступают креативный продюсер кинокомпании 1-2-3 Production Анна Гудкова и редактор Александра Васнецова.

В Санкт-Петербурге запускается вторая сессия сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют»
фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»

Программа второго этапа будет включать встречу с генеральным директором студии «Ленфильм» Фёдором Щербаковым, семинары мастеров, кураторов и приглашенных российских кинематографистов, посвященные разбору взаимодействия режиссера и сценариста, работе в команде и постановке задач, экранизациям, визуальному и музыкальному решениям, кастингу, монтажу, созданию трейлеров и подготовке к питчингу. Также в группе обсудят обновленные варианты сценариев участников. По завершении очной части участники снова перейдут в дистанционный режим работы с индивидуальными кураторами. В августе пройдет завершающий блок семинаров, после чего состоится финальный питчинг перед представителями Министерства Культуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, продюсерами и фестивальными отборщиками, где участники лаборатории будут защищать итоговые версии своих проектов.

«Я очень рада, что скоро мы вновь лично встретимся с участниками нашей лаборатории. Мы постарались максимально учесть их пожелания по итогам первого очного блока и, надеемся, что второй блок будет для них еще более интересным и полезным. За прошедшее после первого очного блока время все участники работали над сценариями под руководством индивидуальных кураторов, и мы с нетерпением ждем обсуждения результатов этой работы», — говорит руководитель лаборатории «Ленфильм-дебют» Наталья Дрозд.
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