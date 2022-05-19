Как я превратился в соленый огурец: Adult Swim представил аниме по «Рику и Морти» и «Ниндзя Камуи»

Adult Swim
анонсировал два новых аниме-проекта: спин-офф «Рика и Морти
» и «Ниндзя Камуи
» — новую работу режиссера «Магической битвы 0
».
Вселенная «Рика и Морти
» уже экспериментировала со стилистикой аниме в двух спешл-эпизодах: «Рик и Морти против Геноцидера
» и «Лето встречает Бога (Рик встречает зло)
. Оба снял режиссер «Башни Бога
» Такаси Сано
, который и встанет во главе грядущего спин-оффа. Дата релиза пока не уточняется, но студия Telecom Animation Film
(«Шэнмью
») успела заверить, что новый проект будет полноценным и самостоятельным произведением.
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Небольшая шпаргалка для тех, кто никак не может вкатиться в «Рика и Морти»
Второй аниме-сериалом для Adult Swim готовят E&H Production и Sola Entertainment
(«Ультрамен
», «Бегущий по лезвию: Черный лотос
») во главе с Соном Хо Паком
, отвечавшим за анимацию в «Магической битве
» и «Юри на льду
».
«Ниндзя Камуи» расскажет мрачную историю Джо Хигана. Когда-то он был опаснейшим из синоби, но встал на путь нукэнина (ниндзя-отступник, покинувший родной клан). Вместе с семьей Джо скрывается в американской глубинке, однако организация, на которую он когда-то работал, про него не забыла и устроила засаду. Джо удается выжить, однако все его близкие погибли. Теперь им движет лишь жажда мести: вооружившись древними навыками ниндзя и высокотехнологичным вооружением, он объявляет войну бывшему клану.
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Рецензия на второй сезон «Истребителя демонов», где тоже нашлось место ниндзя
Как и в случае с «Риком и Морти», дата премьеры остается загадкой: известно лишь, что помимо Adult Swim оба аниме-сериала появятся на стриминг-платформе HBO Max.
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