Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Как я превратился в соленый огурец: Adult Swim представил аниме по «Рику и Морти» и «Ниндзя Камуи»

19 мая
2022 год

Новости кино >>
19 мая 2022
Adult Swim анонсировал два новых аниме-проекта: спин-офф «Рика и Морти» и «Ниндзя Камуи» — новую работу режиссера «Магической битвы 0».

Как я превратился в соленый огурец: Adult Swim представил аниме по «Рику и Морти» и «Ниндзя Камуи»

Вселенная «Рика и Морти» уже экспериментировала со стилистикой аниме в двух спешл-эпизодах: «Рик и Морти против Геноцидера» и «Лето встречает Бога (Рик встречает зло). Оба снял режиссер «Башни Бога» Такаси Сано, который и встанет во главе грядущего спин-оффа. Дата релиза пока не уточняется, но студия Telecom Animation FilmШэнмью») успела заверить, что новый проект будет полноценным и самостоятельным произведением.

Читать Небольшая шпаргалка для тех, кто никак не может вкатиться в «Рика и Морти»

Второй аниме-сериалом для Adult Swim готовят E&H Production и Sola EntertainmentУльтрамен», «Бегущий по лезвию: Черный лотос») во главе с Соном Хо Паком, отвечавшим за анимацию в «Магической битве» и «Юри на льду».

Как я превратился в соленый огурец: Adult Swim представил аниме по «Рику и Морти» и «Ниндзя Камуи»

«Ниндзя Камуи» расскажет мрачную историю Джо Хигана. Когда-то он был опаснейшим из синоби, но встал на путь нукэнина (ниндзя-отступник, покинувший родной клан). Вместе с семьей Джо скрывается в американской глубинке, однако организация, на которую он когда-то работал, про него не забыла и устроила засаду. Джо удается выжить, однако все его близкие погибли. Теперь им движет лишь жажда мести: вооружившись древними навыками ниндзя и высокотехнологичным вооружением, он объявляет войну бывшему клану.

Читать Рецензия на второй сезон «Истребителя демонов», где тоже нашлось место ниндзя

Как и в случае с «Риком и Морти», дата премьеры остается загадкой: известно лишь, что помимо Adult Swim оба аниме-сериала появятся на стриминг-платформе HBO Max.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Sola EntertainmentTelecom Animation FilmАнимацияаниме
фильмы
Башня БогаБегущий по лезвию: Чёрный лотосМагическая битваМагическая битва 0. ФильмРик и МортиУльтраменШэнмьюЮри на льду

фотографии >>
Как я превратился в соленый огурец: Adult Swim представил аниме по «Рику и Морти» и «Ниндзя Камуи» фотографии
Как я превратился в соленый огурец: Adult Swim представил аниме по «Рику и Морти» и «Ниндзя Камуи» фотографии
Как я превратился в соленый огурец: Adult Swim представил аниме по «Рику и Морти» и «Ниндзя Камуи» фотографии
Как я превратился в соленый огурец: Adult Swim представил аниме по «Рику и Морти» и «Ниндзя Камуи» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Мазаева
15 мая ушла из жизни актриса Нина Мазаева.
Ренат Ибрагимов
14 мая ушёл из жизни певец Ренат Ибрагимов.

День рождения >>

Сергей Бехтерев
Майя Булгакова
Андрей Вальц
Михаил Горевой
Игорь Иванов
Александр Песков
Елена Прудникова
Леонид Харитонов
Владимир Юматов
Матеуш Даменцки
Клаудия Карван
Наталия Орейро
Микеле Плачидо
Элинор Томлинсон
Полли Уокер
Джеймс Фокс
все родившиеся 19 мая >>

Афиша кино >>

Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
Стриптизёрши
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Приплыли!
чёрная комедия
Россия, 2022
Клон
драма, научная фантастика, триллер
США, Финляндия, 2021
Узник
боевик, криминальный фильм, триллер
Индия, 2019
Будь моими глазами
детектив, драма, криминальный фильм, социальная драма, триллер
Канада, 2021
Крутые яйца 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2021
Андрей Сахаров. По ту сторону окна…
биография
Россия, 2022
Марадона. Гибель бога
спортивный фильм
Аргентина, 2021
Ника
биография, драма
Россия, 2022
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Особые приметы: красавчик
комедия
Италия, 1983
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен