Исполнилось 90 лет со дня рождения Майи Булгаковой

Сегодня, 19 мая, исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженной и народной артистки РСФСР, выдающейся советской и российской актрисы и певицы Майи Булгаковой.
фото: кадр из фильма «Крылья»
Майя Григорьевна родилась 19 мая 1932 года в селе Буки Киевской области УССР в семье военного. Родители назвали девочку Майей потому, что она появилась на свет в мае. У нее было два брата и сестра. Когда началась Великая Отечественная, Григорий Булгаков ушел на фронт, за ним старший сын Борис. Они погибли почти одновременно, в августе 41-го. Спасаясь от фашистов, семья Булгаковых добралась до Краматорска, где жила тетя Майи, работавшая на заводе. Немцы были совсем рядом, завод срочно эвакуировали в Сибирь. С заводчанами в эвакуацию в Иркутск поехала и семья будущей актрисы. Майя очень любила петь, ни один концерт в школе или госпиталях не обходился без нее. Маме по болезни пришлось уйти с завода и удалось устроиться в кинотеатр «Марат» — сначала билетёршей, потом администратором. Поэтому дети могли по нескольку раз в день смотреть любимые фильмы. После освобождения Краматорска, Булгаковы вернулись на родину, и Майя окончила среднюю школу.
По завершении войны Майя приехала в Москву и поступила во ВГИК, куда ее приняли в мастерскую Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. В 1955-м получила диплом с отличием и в том же году получила предложение Григория Рошаля сниматься в его «Вольнице». Тогда же ее приняли в труппу Театра-студии киноактера. Долгое время актрису приглашали лишь в эпизоды. Отсутствие работы в кино она компенсировала пением, выступала с оркестром Леонида Утёсова, в 1957-м как певица получила Серебряный приз на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Первой стала исполнять песни Эдит Пиаф.
В 1968-м за участие в картине «Скуки ради» удостоена диплома за лучшее исполнение женской роли на фестивале Закавказских республик и Украины. Майя Булгакова скончалась в Москве после автокатастрофы 7 октября 1994-го. Похоронена на шестом участке столичного кладбища «Ракитки», рядом с мужем, которого она пережила лишь на три месяца. Жизни и творчеству актрисы посвящена глава 34 цикла «Чтобы помнили» Леонида Филатова.
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