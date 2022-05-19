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Исполнилось 90 лет со дня рождения Майи Булгаковой

19 мая
2022 год

Новости кино >>
19 мая 2022
Сегодня, 19 мая, исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженной и народной артистки РСФСР, выдающейся советской и российской актрисы и певицы Майи Булгаковой.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Майи Булгаковой
фото: кадр из фильма «Крылья»

Майя Григорьевна родилась 19 мая 1932 года в селе Буки Киевской области УССР в семье военного. Родители назвали девочку Майей потому, что она появилась на свет в мае. У нее было два брата и сестра. Когда началась Великая Отечественная, Григорий Булгаков ушел на фронт, за ним старший сын Борис. Они погибли почти одновременно, в августе 41-го. Спасаясь от фашистов, семья Булгаковых добралась до Краматорска, где жила тетя Майи, работавшая на заводе. Немцы были совсем рядом, завод срочно эвакуировали в Сибирь. С заводчанами в эвакуацию в Иркутск поехала и семья будущей актрисы. Майя очень любила петь, ни один концерт в школе или госпиталях не обходился без нее. Маме по болезни пришлось уйти с завода и удалось устроиться в кинотеатр «Марат» — сначала билетёршей, потом администратором. Поэтому дети могли по нескольку раз в день смотреть любимые фильмы. После освобождения Краматорска, Булгаковы вернулись на родину, и Майя окончила среднюю школу.

По завершении войны Майя приехала в Москву и поступила во ВГИК, куда ее приняли в мастерскую Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. В 1955-м получила диплом с отличием и в том же году получила предложение Григория Рошаля сниматься в его «Вольнице». Тогда же ее приняли в труппу Театра-студии киноактера. Долгое время актрису приглашали лишь в эпизоды. Отсутствие работы в кино она компенсировала пением, выступала с оркестром Леонида Утёсова, в 1957-м как певица получила Серебряный приз на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Первой стала исполнять песни Эдит Пиаф.

Читать Каждая роль – частица жизни

В 1966-м дождалась своего часа и во всю мощь раскрыла свой талант в «Крыльях» Ларисы Шепитько. За свою жизнь успела сыграть более 160 ролей в кино. Создала запоминающиеся образы в таких картинах и сериалах, как «Летят журавли», «Хождение по мукам», «Первое свидание», «В огне брода нет», «Преступление и наказание», «Впереди день», «Проверка на дорогах», «Принц и нищий», «На всю оставшуюся жизнь», «Кадкина всякий знает», «Строговы», «Женитьба», «Приключения Электроника», «Цыган», «Юность Петра», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Внимание! Всем постам...», «Прощание славянки», «Не сошлись характерами», «Следствие ведут Знатоки» и «Адвокат». Свою последнюю — главную — роль исполнила в детском фильме «Домовик и кружевница», вышедшем в 1995-м.

В 1968-м за участие в картине «Скуки ради» удостоена диплома за лучшее исполнение женской роли на фестивале Закавказских республик и Украины. Майя Булгакова скончалась в Москве после автокатастрофы 7 октября 1994-го. Похоронена на шестом участке столичного кладбища «Ракитки», рядом с мужем, которого она пережила лишь на три месяца. Жизни и творчеству актрисы посвящена глава 34 цикла «Чтобы помнили» Леонида Филатова.
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