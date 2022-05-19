Финальный сезон сериала «ИП Пирогова» с Еленой Подкаминской стартует 7 июня

«После "Кухни" "ИП Пирогова" — самый длительный проект в моей актерской биографии, и такие проекты не могут не трогать, это огромная часть жизни. Тем более, за время съемок я умудрилась родить двух детей. Думаю, еще и поэтому "ИП Пирогову" я принимаю особенно близко к сердцу. Тем не менее, поддерживаю решение авторов завершить историю семьи Пироговых. Нельзя слишком долго сидеть на одном месте, всегда важно вовремя уйти. Расставаться, конечно, грустно. Мы создавали и любили проект всем сердцем и очень надеемся, что в наше непростое время он смог подарить зрителю немного радости, добра, тепла и красоты. Мне кажется, зритель любит нашу историю за некую стабильность: Вера неизменно честная, искренняя, ласковая, в чем-то простая, земная женщина», — рассказывает исполнительница главной роли.
В новых сериях бизнес Веры Пироговой лежит в руинах: помещение опечатано, доверие клиентов подорвано. Члены семьи готовы взяться за любое дело, лишь бы немного подзаработать, но сама Вера во что бы то ни стало намерена вернуть репутацию и любимое кафе. В надежде выиграть 3000000 рублей и выкупить кондитерскую она участвует в кулинарном шоу «Лучший кондитер России». Однако соревнование оборачивается чередой не самых приятных сюрпризов. В личной жизни тоже все непросто: у Андрея (Александр Константинов) появилась девушка Женя (Кучеренко), и Вера поневоле оказывается втянута в борьбу не только за бизнес, но и за любовь. Вере Пироговой предстоит вернуть свой бизнес, принять участие в кулинарном шоу «Лучший кондитер России» и наладить отношения с Андреем.
По словам Кристины Кучеренко, ее «Женя искренняя, добрая, занимается волонтерством, помогает всем и вся, любит животных. Для меня она близка к идеалу человека. Надеюсь, я сделала ее не очень слащавой, и зритель будет сочувствовать и сопереживать».
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Ян Цапник предстанет в образе ведущего кулинарного шоу «Лучший кондитер России», с которым у главной героини сложатся не самые простые отношения. «Мой герой циник и мизантроп, но он фанат своего дела. Он потратил невероятное количество сил, чтобы "Лучший кондитер России" стал успешным проектом. Теперь каждый, кто может как-то навредить его детищу, становится врагом. А героиня Лены Подкаминской делает вещи, которые, по мнению ведущего, портят репутацию шоу, — поведал о своем герое Цапник, после чего добавил. — В детстве я сам был поваром-кондитером, учился в школьном учебно-производственном комбинате и даже немного поработал в столовой при швейной фабрике. Так что в кулинарии имею некую практику и понимаю, что происходит на кухне».
Несмотря на появление новых героев, в центре внимания традиционно останутся коллизии семьи Пироговых. Валя (Лысенков) и Саша (Теплова) окажутся в суде, чтобы бороться за право воспитывать собственного сына. Дочь Веры Юля (Василина Юсковец) будет стремиться во взрослую жизнь, что станет дополнительной головной болью для всей семьи. А дед (Панкратов-Чёрный) вновь попытается очаровать давнюю пассию Надежду (Елена Валюшкина), используя самые неочевидные способы.
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