Завершились съемки «Новой жизни» с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым

В центре сюжета — эксперимент соцработника Риты (Муцениеце), которая решает перевоспитать юных правонарушителей, организовав экстремальный поход. Он неожиданно прерывается новостью об убийстве в группе. Подростки, не веря в справедливый суд над ними, решают бежать выше в горы, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляется муж Риты (Запорожский), не подозревая, что ему предстоит узнать о своей любимой женщине и их браке нечто неожиданное.
Съемки проходили в Краснодарском крае, Дагестане и Северной Осетии, куда группа отправилась в двухмесячную экспедицию. Главные локации художники нашли в Дагестане, где команда посетила Гуниб, Чох, Салту, Чиркейское водохранилище, село Дарада и другие места. Поскольку работа велась в условиях дикой природы, группу ожидали сложные спуски и подъемы, вертолетные съемки, сплавы по реке, сцены в ледяной воде и непредсказуемая погода. Каждый день «Новой жизни» начинался в три утра, а путь до съемочной площадки иногда занимал два с половиной часа.
фото: пресс-служба телеканала СТС
«Мы практически отметили Новый год весной и увидели, как снег падает на цветущий персик. Чего только не было: пронизывающий ветер, дождь с грозой, град, в общем, все "погоды мира". Смены иногда переносились, а как-то нас всех срочно эвакуировали с гор», — вспоминает Агата Муцениеце.
Павлу Табакову горы помогли не только получить новый съемочный опыт в первой длительной экспедиции, но и немного похудеть. А в одной из сцен актер оказался в ледяной воде не по сценарию. «Когда мою лодку резко потащил катер, я неожиданно упал в воду. Было прикольно, но холодно. Но в целом, вспоминая нашу экспедицию, могу сказать, что у меня такого ещё не было. И мне понравилось: классный опыт, вкусная еда, красивые виды, — рассказал Павел, после чего немного поведал о своем персонаже. — Когда мне прислали сценарий, понял, что хочу сыграть именно Макса. Макс — скрытый лидер. Он авторитарен и жаждет всеобщего подчинения, резок, вспыльчив и страдает от приступов неконтролируемой агрессии».
фото: пресс-служба телеканала СТС
Для Анастасии Красовской главным испытанием в проекте стало преодоление страха высоты. Попрощаться с фобией актрисе удалось ещё на этапе тренировок на скалодроме в Москве. О ее «страхе никто не подозревал. Но у меня была большая мотивация — перебороть его. На тренировках появился такой адреналин, что, казалось бы, и страшно, и при этом хочется продолжить. Тогда нам рассказали, как страховать друг друга, как правильно застегивать, проверять страховку».
На съемках актеры работали под руководством дублеров и альпинистов. Но главные трудности команду поджидали не в горах, а на порогах дагестанской реки Аварское Койсу. По сюжету герои сбегают и отправляются в самостоятельное путешествие.
фото: пресс-служба телеканала СТС
«Сцены с рафтингом были осложнены погодными условиями. Когда буквально за ночь всё изменилось. Обильные осадки в горах привели к резкому поднятию уровня воды в реке, поставив съёмки под угрозу срыва, — вспоминает исполнительный продюсер Вячеслав Михайлов. — Нам пришлось увеличить количество риггеров, каскадеров и заручиться серьезной поддержкой МЧС».
Сниматься в непростых условиях актерам помогали удобные комбинезоны, изготовленные по особой технологии из прочной ткани, которую используют для создания формы МЧС. Одежду с нашивкой реабилитационной программы Риты «Второй шанс» адаптировали под каждого героя с помощью аксессуаров и деталей. Каждую смену гримеры «награждали» исполнителей главных ролей ссадинами, ушибами, кровавыми подтеками, порезами и переломами. В одном из эпизодов Анастасия Красовская примерила также пластический грим: по сюжету ее героиню Дашу кусают дикие пчёлы.
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