Владимир Сычёв станет «Бедным олигархом»

Владимир Сычёв и Максим Лагашкин снимаются в новом сериале ТНТ и Premier «Бедный олигарх», чьи съемки стартовали 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету десятисерийной комедии хронометражем 20 минут олигарх Виктор в исполнении Сычёва живет прекрасной, богатой жизнью: у него есть яхта, частный самолет, недвижимость по всему миру, бизнес в разных сферах. Но в одно черное для главного героя утро он просыпается нищим: все счета заблокированы, недвижимость арестована, консультанты не отвечают на звонки. Виктор оказывается в списках тех, кто еще не скоро поест устрицы в Монако. В этот трудный момент рядом с обедневшим олигархом остается только его камердинер Адам, который будет помогать Виктору выжить. А для этого придется сделать многое: превратить дорогую машину в такси и даже решиться на травмы ради получения страховки.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«"Бедного олигарха" стоит посмотреть, потому что история очень интересная и актуальная для сегодняшнего дня. В сериале будет очень много юмора и хороший актерский состав: мы с Максимом Лагашкиным прекрасный тандем, давно сработанный. Комедия расскажет зрителю о том, как главный герой попал, кажется, в безвыходную ситуацию. Его жизнь, мировоззрение: все изменится после того, как вместе с потерей денег уйдут родственники, друзья, партнеры. Проект говорит о том, что не в деньгах счастье, хотя и без них никуда», — рассказал Владимир Сычёв.
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