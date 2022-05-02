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Михаилу Жигалову исполнилось 80 лет

2 мая
2022 год

Новости кино >>
2 мая 2022

Сегодня, 2 мая, исполнилось 80 лет популярному советскому и российскому актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Михаилу Жигалову.

Михаилу Жигалову исполнилось 80 лет

Михаил Васильевич родился 2 мая 1942 года в Куйбышеве. Десять лет занимался в Театре юных москвичей, детском народном театре Дворца пионеров. По окончании Московского института химического машиностроения проработал инженером до 1968-го. Спустя два года окончил драматическую студию при Центральном детском театре и стал актером этого театра. С 1978-го — в труппе «Современника». Здесь ему довелось сыграть в таких спектаклях, как «Большевики», «Баллада о невесёлом кабачке», «А поутру они проснулись», «Лорензаччо», «Кабала святош», «Три сестры», «Ревизор», «Дни Турбиных», «Плаха», «Привидения», «Смерть и дева», «Виндзорские насмешницы», «Предупреждение малым кораблям», «Три товарища», «Играем… Шиллера!» и «Крутой маршрут». Играл в постановках Деклана Доннеллана («Борис Годунов», «Двенадцатая ночь», «Три сестры», «Буря»), «Пизанской башне», «Ощущении бороды» и других известных спектаклях.

В кино дебютировал в роли лейтенанта милиции, не указанной в титрах, в криминальной ленте Михаила Ульянова «Самый последний день». Запомнился советским зрителям благодаря образу наркомана Ромина по кличке Сударь в знаменитом детективе Бориса Григорьева «Петровка, 38». Всего на счету актера более 150 ролей в фильмах, телеспектаклях и сериалах, среди которых «В четверг и больше никогда», «Похищение "Савойи"», «Найти и обезвредить», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Приступить к ликвидации», «ТАСС уполномочен заявить...», «Бродячий автобус», «Псы», «Афганский излом», «На углу у Патриарших», «Ермак», «Граница. Таёжный роман», «Марш Турецкого», «Бригада», «Охота на асфальте», «Не родись красивой», «Молодёжка», «Вурдалаки», «Чужая кровь», «Спасская» и «Многоэтажка». Лауреат приза XII Бердянского Международного кинофестиваля за роль в сериале Олега Штрома «Десантный батя».

Читать «Граница. Таёжный роман»: 20 лет без права на забвение

Редакция Кино-Театр.ру поздравляет Михаила Васильевича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и новых запоминающихся ролей.
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Михаилу Жигалову исполнилось 80 лет фотографии
Михаилу Жигалову исполнилось 80 лет фотографии
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