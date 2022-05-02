Михаилу Жигалову исполнилось 80 лет

Сегодня, 2 мая, исполнилось 80 лет популярному советскому и российскому актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Михаилу Жигалову
.
Михаил Васильевич
родился 2 мая 1942 года в Куйбышеве. Десять лет занимался в Театре юных москвичей
, детском народном театре Дворца пионеров. По окончании Московского института химического машиностроения проработал инженером до 1968-го. Спустя два года окончил драматическую студию при Центральном детском театре
и стал актером этого театра. С 1978-го — в труппе «Современника
». Здесь ему довелось сыграть в таких спектаклях, как «Большевики
», «Баллада о невесёлом кабачке», «А поутру они проснулись», «Лорензаччо», «Кабала святош», «Три сестры», «Ревизор», «Дни Турбиных», «Плаха», «Привидения», «Смерть и дева», «Виндзорские насмешницы», «Предупреждение малым кораблям», «Три товарища», «Играем… Шиллера!» и «Крутой маршрут
». Играл в постановках Деклана Доннеллана
(«Борис Годунов», «Двенадцатая ночь», «Три сестры», «Буря»), «Пизанской башне», «Ощущении бороды» и других известных спектаклях.
В кино дебютировал в роли лейтенанта милиции, не указанной в титрах, в криминальной ленте Михаила Ульянова
«Самый последний день
». Запомнился советским зрителям благодаря образу наркомана Ромина по кличке Сударь в знаменитом детективе Бориса Григорьева
«Петровка, 38
». Всего на счету актера более 150 ролей в фильмах, телеспектаклях и сериалах, среди которых «В четверг и больше никогда
», «Похищение "Савойи"
», «Найти и обезвредить
», «Из жизни начальника уголовного розыска
», «Приступить к ликвидации
», «ТАСС уполномочен заявить...
», «Бродячий автобус
», «Псы
», «Афганский излом
», «На углу у Патриарших
», «Ермак
», «Граница. Таёжный роман
», «Марш Турецкого
», «Бригада
», «Охота на асфальте
», «Не родись красивой
», «Молодёжка
», «Вурдалаки
», «Чужая кровь
», «Спасская
» и «Многоэтажка
». Лауреат приза XII Бердянского Международного кинофестиваля за роль в сериале Олега Штрома
«Десантный батя
».
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«Граница. Таёжный роман»: 20 лет без права на забвение
Редакция Кино-Театр.ру
поздравляет Михаила Васильевича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и новых запоминающихся ролей.
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