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Юрий Норштейн представит москвичам книгу Ларисы Малюковой «Леонид Шварцман. Мастер образа»

2 мая
2022 год

Новости кино >>
2 мая 2022
В «Иллюзионе» 3 мая в 17-00 состоится презентация книги кинокритика Ларисы Малюковой «Леонид Шварцман. Мастер образа» с участием аниматора Юрия Норштейна, сообщается на сайте московского кинотеатра.

Юрий Норштейн представит москвичам книгу Ларисы Малюковой «Леонид Шварцман. Мастер образа»
фото: Леонид Шварцман

Книга состоит из интервью, воспоминаний, монологов и графических произведений классика отечественной мультипликации Леонида Ароновича Шварцмана — создателя образов «Снежной королевы», историй по Чебурашку и Крокодила Гену, циклов «Котёнок по имени Гав», «38 попугаев», «Обезьянки» и других мультфильмов. 30 августа ему исполнится 102 года.

Читать интервью Леонид Шварцман: «Самые лучшие люди – это кошки и собаки»

Публике покажут фильмы на пленке, отреставрированные на студии «Союзмультфильм». Это «Варежка», «Письмо», «Мама», «Доверчивый дракон», «Гирлянда из малышей», «Котёнок по имени Гав» и «38 попугаев — Завтра будет завтра».
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