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2 мая 2022
/
Юрий Норштейн представит москвичам книгу Ларисы Малюковой «Леонид Шварцман. Мастер образа»
Юрий Норштейн представит москвичам книгу Ларисы Малюковой «Леонид Шварцман. Мастер образа»
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2 мая 2022
В «Иллюзионе» 3 мая в 17-00 состоится презентация книги кинокритика
Ларисы Малюковой
«Леонид Шварцман. Мастер образа» с участием аниматора
Юрия Норштейна
, сообщается на
сайте
московского кинотеатра.
фото: Леонид Шварцман
Книга состоит из интервью, воспоминаний, монологов и графических произведений классика отечественной мультипликации
Леонида Ароновича Шварцмана
— создателя образов «
Снежной королевы
», историй по
Чебурашку и Крокодила Гену
, циклов «
Котёнок по имени Гав
», «
38 попугаев
», «
Обезьянки
» и других мультфильмов. 30 августа ему исполнится 102 года.
Читать интервью
Леонид Шварцман: «Самые лучшие люди – это кошки и собаки»
Публике покажут фильмы на пленке, отреставрированные на студии «Союзмультфильм». Это «
Варежка
», «
Письмо
», «
Мама
», «
Доверчивый дракон
», «Гирлянда из малышей», «Котёнок по имени Гав» и «38 попугаев — Завтра будет завтра».
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