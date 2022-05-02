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Дуэйн Джонсон отмечает 50-летие

2 мая
2022 год

Новости кино >>
2 мая 2022

Сегодня, 2 мая, отмечает свое 50-летие американский рестлер, предприниматель, музыкант, певец, сценарист, каскадер, продюсер и актер Дуэйн «Скала» Джонсон.


Дуэйн Дуглас Джонсон родился 2 мая 1972 года в калифорнийском городе Хэйворд в семье известного рестлера Соулмена Рокки Джонсона и промоутера Аты Майвиа. Семья матери имеет полинезийское происхождение и происходит с островов Самоа, отец происходит из черных новошотландцев. Дед по материнской линии Хай Чиф Питер Майвия также был рестлером, а бабушка Лиа Майвиа руководила рестлерским промоушеном Polynesian Pacific Pro Wrestling с 1982-го по 1988-й. Играл в американский футбол за школьную команду старшей школы Бетлехем Фридом, а также был членом школьной команды по легкой атлетике и борьбе. Учился в Университете Майами, где также числился игроком «Майами Харикейнс». В 1991-м вместе с футбольной командой стал победителем национального чемпионата NCAA. Обучение окончил в 1995-м, получив степень бакалавра по криминологии и психологии, после чего подписал трёхлетний контракт с командой «Калгари Стампидерс» из Канадской футбольной лиги, однако после получения травмы спины окончил карьеру профессионального футболиста.

С 1996-го по 2004-й выступал в World Wrestling Federation/Entertainment. С 2011-го вновь работает в WWE, нерегулярно выступая в основном на бренде Raw. Является восьмикратным чемпионом WWF/E, двукратным чемпионом WCW, двукратным интерконтинентальным чемпионом WWF и пятикратным командным чемпионом WWF. Также является шестым чемпионом Тройной короны и победителем Королевской битвы 2000-го. В том же году 2000 году Джонсон написал автобиографическую книгу The Rock Says, которая дебютировала на первом месте в списке бестселлеров New York Times.

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На телевидении стал появляться еще в 90-е в таких сериалах, как «Шоу 70-х» и «Звёздный путь: Вояджер». В 2001-м дебютировал в кино, сыграв Царя скорпионов в картине «Мумия возвращается», а через год вернулся к этой роли уже в сольнике персонажа. На счету актера 100 ролей в таких фильмах и сериалах, как «Широко шагая», «Сокровище Амазонки», «Дум», «Сказки юга», «Зубная фея», «Ведьмина гора», «Копы в глубоком запасе», «Путешествие 2: Таинственный остров», «G.I. Joe: Бросок кобры 2», «Геракл», «Разлом Сан-Андреас», «Полтора шпиона», «Спасатели Малибу», «Небоскреб», «Рэмпейдж», «Круиз по джунглям», серии «Форсаж» и «Джуманджи». Подарил свой голос персонажам фантастической ленты «Главный герой» и мультфильмов «Планета 51», «Гриффины», «Моана» и «Суперпитомцы». В настоящий момент заканчивает работу над кинокомиксом «Чёрный Адам».

Обладатель 17 кинонаград, включая звезду на Аллее славы, четыре премии Kids' Choice Awards и три статуэтки People's Choice Awards и Teen Choice Awards.
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№ 1
what_a_world   2.05.2022 - 14:47
Меня всегда удивляло, как армреслер смог стать самым высокооплачиваемым актером в мире! Причем актерские навыки не то чтобы на самом высоком уровне читать далее>>
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Дуэйн Джонсон отмечает 50-летие фотографии
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