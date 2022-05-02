Алёна Хмельницкая и Юрий Батурин вновь окажутся в «Березовой роще»

По словам режиссера Киры Ангелиной, «основное действие сериала проходит в номенклатурном дачном поселке "Березовая роща" — это особый квазимир советской "элиты", наблюдать за жизнью которого обычный советский труженик не мог даже из-за забора – "профессорские" поселки охранялись, как военные объекты. Глава семьи – профессор Забелин – честный, принципиальный, увлеченный своим делом человек, уважительно относящийся не только к своим домочадцам, но даже к своим врагам. Еще ребенком он воевал в партизанском отряде против фашистов, он — олицетворение настоящего советского человека – решительного, доброго, правдивого. Его жена – Кира Забелина – известный советский кинокритик, «дама света», с виду открытая, легкая, но за фасадом «политеса и официоза» бушуют настоящие страсти – тайные романы, давние ошибки, скрываемы даже от самых близких. Этот тайный огонь наполняет образ, созданный талантливейшей Алёной Хмельницкой, чувственностью и искренностью. В традиции криминальной мелодрамы, зрители увидят и кровь, и слезы, и любовь, и страшные тайны – через все придется пройти главным героям, и, благодаря сообразительности Татьяны, правда вновь восторжествует».
В первой части в элитном поселке убивают неизвестную девушку. По стечению обстоятельств, Татьяна, студентка иняза, оказывается рядом, она знает правду, но она очень боится. Распутать страшное «дело» и не впутаться самой Татьяне помогают ее новые друзья из дома Забелиных — Макс и Катя, а так же участковый местного опорного пункта милиции Сергей Баранов.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Ангелина вспоминает, что с исполнительницей роли Татьяны Ириной Паутовой«связана интересная история. Кастинг на ее героиню шел довольно долго, но никак не могли найти "ту самую". А Ирину пригласили на кастинг для другой роли, но, увидев ее во дворе студии — как она идет, прижав листы с текстом к груди, как повторяет про себя текст, ее взгляд, обращенный внутрь – она показалась мне такой "советской", такой правильной, чистой, как, помните, девочка с картины "Дочь советской Киргизии"? И я сразу сказала нашему директору группы: "Вот идет наша Таня!"».
В продолжении сериала события становятся еще более горячими – тайный роман Киры Забелиной повергает в шок всю семью, подковерная борьба против архитектурного проекта Николая Забелина доводит его до КПЗ в милиции и лишению привилегий, его того и гляди вышибут с должности. Несчастный случай в доме Забелиных дает козырь его врагам – против его сына, Макса, возбуждается уголовное дело.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Кроме того, 3 мая на канале состоится премьера нового детектива Татьяны Устиновой «Камея из Ватикана», за постановку и сценарий которого отвечает Пётр Амелин. Это продолжение цикла про сценариста Антонину Морозову, включающего также «Пояс Ориона» и «Серьга Артемиды». В главных ролях — Наталья Рычкова и Эдуард Трухменёв, а компанию им составит Илья Носков. По сюжету Антонина Морозова едет на отдых в маленький провинциальный городок Дождев. Но спокойная и размеренная жизнь за пределами столицы нарушена внезапным происшествием — погибает соседка Тони, которую все вокруг называли «старой графиней».
«Моя героиня просто сказочная! Кажется, что таких людей просто не бывает! За три истории про нее, что мы уже отсняли, у нее не было замечено ни одной отрицательной и негативной черты. Она очень добрая, отзывчивая, открытая. Она — взрослый человек, сохранивший веру в чудо, со здоровым инфантилизмом. Очень свежо смотрит на любую ситуацию, воспринимает все через сердце, и никогда не будет оценивать людей и ситуации по каким-то шаблонам», — рассказала Наталья Рычкова.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
А 6 мая зрителям покажут третий сезон «Чистосердечного призвания» с Дарьей Лузиной, Павлом Крайновым и Евгенией Лаповой. На этот раз Люсе и Стасу предстоит расследовать исчезновение популярной певицы Миры. Изюминка дела в том, что мать Миры видела звезду перед концертом – и это была не ее дочь. В личных отношениях главных героев все непросто – Люсю мучает тайна, существующая между Стасом и новой начальницей.
«Совместная тайна Стаса и моей героини Оксаны — личная война с чиновниками, отнявшими жизнь мужа Оксаны и лучшего друга Стаса. Но, работая на Петровке, они не имеют права посвящать в свои расследования кого-либо. К тому же, их отношения настолько близкие, что со стороны может показаться очень многое, — приоткрывает завесу тайны Евгения Лапова. – Моя Оксана Воронова — настоящий друг, талантливый руководитель, умная и по-женски очень мудрая женщина. Я иногда даже завидовала ее терпению, уму и проницательности. Она, в первую очередь, профессионал, человек с внутренней свободой и с сильным стержнем. Умная и уверенная. У нее есть дело жизни, ради которого она готова все терпеть и свернуть горы. Побольше бы таких умных и справедливых личностей в нашей стране, как Оксана».
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