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Не стало композитора «Бегущего по лезвию» Вангелиса

20 мая
2022 год

Новости кино >>
20 мая 2022
Не стало выдающегося греческого композитора Вангелиса. По информации газеты Kathimerini, маэстро электронной музыки скончался во французской больнице поздно вечером 17 мая в возрасте 79 лет.

Не стало композитора «Бегущего по лезвию» Вангелиса
фото: tweet247.net

Эвангелос Одиссеас Папатанасиу родился 29 марта 1943 года в греческом городе Волос. Музыкальное дарование дало о себе знать, когда мальчику было четыре, а через два года его музыку уже слушали со сцены. Из-за путча хунты «черных полковников» 1967 года Вангелис остался в Париже, где учился в Сорбонне со своими друзьями — певцом Демисом Руссосом и барабанщиком Лукасом Сидерасом. Вместе они создали музыкальную группу под названием Aphrodite's Child. В середине 1970-х он покинул эту команду и поселился в Лондоне, где и начал свою сольную карьеру. В 1984-м совместно с американской исполнительницей Сьюзан Чани создал альбом в стиле нью-эйдж, выпустил альбом академической музыки Invisible Connections, а в 1985-м — альбом симфонической и хоральной музыки The Mask.

С кино связан с 1963-го. Прославился музыкой к картинам «Бегущий по лезвию» и «Огненные колесницы», за последнюю отмечен «Оскаром» и «Грэмми». Является композитором фильмов «Пропавший без вести», «Баунти», «Франциск», «Горькая луна», «1492: Завоевание рая», «Александр» и «Эль Греко». Тесно сотрудничал и с театром. В 1983-м поставил с Михалисом Какояннисом спектакль «Медея» с Ирен Папас в главной роли, который шел в Древнем театре Эпидавра. Автор балетов и больших представлений вроде открытия Олимпийских игр в Афинах в 2004-м.
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№ 2
Lusia Happy   20.05.2022 - 11:58
у него была потрясающая музыка... очень жаль, что композитор ушел от нас. будем скучать по его творчеству. и, разумеется, всегда переслушивать! читать далее>>
№ 1
what_a_world   20.05.2022 - 11:12
Ооооой, какая грустная новость.. Очень талантливый композитор был, прям потрясающе умел уловить дух картины и передать ее в музыке читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Ссылки по теме
Не стало мастера спецэффектов Дугласа Трамбалла
персоны
ВангелисМихалис КакояннисИрен Папас
фильмы
1492: Завоевание раяАлександрБаунтиБегущий по лезвиюГорькая лунаОгненные колесницыПропавший без вестиФранцискЭль Греко

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Не стало композитора «Бегущего по лезвию» Вангелиса фотографии
Не стало композитора «Бегущего по лезвию» Вангелиса фотографии
Не стало композитора «Бегущего по лезвию» Вангелиса фотографии
Не стало композитора «Бегущего по лезвию» Вангелиса фотографии
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