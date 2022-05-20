Не стало композитора «Бегущего по лезвию» Вангелиса

Не стало выдающегося греческого композитора Вангелиса
. По информации газеты Kathimerini
, маэстро электронной музыки скончался во французской больнице поздно вечером 17 мая в возрасте 79 лет.
Эвангелос Одиссеас Папатанасиу
родился 29 марта 1943 года в греческом городе Волос. Музыкальное дарование дало о себе знать, когда мальчику было четыре, а через два года его музыку уже слушали со сцены. Из-за путча хунты «черных полковников» 1967 года Вангелис остался в Париже, где учился в Сорбонне со своими друзьями — певцом Демисом Руссосом и барабанщиком Лукасом Сидерасом. Вместе они создали музыкальную группу под названием Aphrodite's Child. В середине 1970-х он покинул эту команду и поселился в Лондоне, где и начал свою сольную карьеру. В 1984-м совместно с американской исполнительницей Сьюзан Чани создал альбом в стиле нью-эйдж, выпустил альбом академической музыки Invisible Connections, а в 1985-м — альбом симфонической и хоральной музыки The Mask.
С кино связан с 1963-го. Прославился музыкой к картинам «Бегущий по лезвию
» и «Огненные колесницы
», за последнюю отмечен «Оскаром» и «Грэмми». Является композитором фильмов «Пропавший без вести
», «Баунти
», «Франциск
», «Горькая луна
», «1492: Завоевание рая
», «Александр
» и «Эль Греко
». Тесно сотрудничал и с театром. В 1983-м поставил с Михалисом Какояннисом
спектакль «Медея» с Ирен Папас
в главной роли, который шел в Древнем театре Эпидавра. Автор балетов и больших представлений вроде открытия Олимпийских игр в Афинах в 2004-м.
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