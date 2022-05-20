Фестиваль «Короче» выпустит альманах «Я люблю короче»

В российский прокат 26 мая выйдет альманах «Я люблю короче» от фестиваля короткометражного кино «Короче» и КАРО.Арт. Показы, приуроченные к грядущему десятилетию смотра, пройдут в сети кинотеатров «КАРО
», расположенных в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Сургут и Калининград. Премьера состоится 25 мая в столичном киноцентре «Октябрь», уточняется на сайте
фестиваля.
В сборник включены лауреаты фестиваля «Короче 2021»: номинированный на недавний «Оскар» «БоксБалет
» Антона Дьякова
, режиссерский дебют Антона Филипенко
«Fлюгер», «Перекресток» Анны Носатовой
с Кириллом Кяро
, комедия Сергея Филатова
«Как разжечь потухший огонь
» с Аглаей Тарасовой
, фантастическая комедия Глеба Росса
«Белый гетеросексуальный мужчина» с Андреем Мерзликиным
и Розой Хайруллиной
, «Авако
» Ксении Пчелинцевой
и «Бродяга Бро
» Петра Тимофеева
.
Альманах состоит из семи короткометражек, представленных в основной конкурсной программе «Короче» в прошлом году.
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