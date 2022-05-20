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Фестиваль «Короче» выпустит альманах «Я люблю короче»

20 мая
2022 год

Новости кино >>
20 мая 2022
В российский прокат 26 мая выйдет альманах «Я люблю короче» от фестиваля короткометражного кино «Короче» и КАРО.Арт. Показы, приуроченные к грядущему десятилетию смотра, пройдут в сети кинотеатров «КАРО», расположенных в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Сургут и Калининград. Премьера состоится 25 мая в столичном киноцентре «Октябрь», уточняется на сайте фестиваля.

Фестиваль «Короче» выпустит альманах «Я люблю короче»
фото: korochekino.ru

В сборник включены лауреаты фестиваля «Короче 2021»: номинированный на недавний «Оскар» «БоксБалет» Антона Дьякова, режиссерский дебют Антона Филипенко «Fлюгер», «Перекресток» Анны Носатовой с Кириллом Кяро, комедия Сергея Филатова «Как разжечь потухший огонь» с Аглаей Тарасовой, фантастическая комедия Глеба Росса «Белый гетеросексуальный мужчина» с Андреем Мерзликиным и Розой Хайруллиной, «Авако» Ксении Пчелинцевой и «Бродяга Бро» Петра Тимофеева.

Альманах состоит из семи короткометражек, представленных в основной конкурсной программе «Короче» в прошлом году.
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№ 2
Lusia Happy   20.05.2022 - 11:57
ой, альманах. звучит даже интересно)) кто же это вообще смотреть то будет) в общем изощряются как могут. но думаю, что в целом идея интересная читать далее>>
№ 1
what_a_world   20.05.2022 - 11:49
Ооооо, с радостью загляну! Вообще очень люблю короткий метр, а в рамках этого фестиваля открыла для себя очень много достойных картин читать далее>>
Всего сообщений: 2
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