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Подростковая драма «Урок демократии» выйдет 20 мая

20 мая
2022 год

Новости кино >>
20 мая 2022
Подростковая драма Дениса Гуляра и Вячеслава Попова «Урок демократии», созданная в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Института развития интернета, выйдет 20 мая в Okko, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса.

Подростковая драма «Урок демократии» выйдет 20 мая
фото: пресс-служба Okko

Восьмисерийный веб-сериал с элементами детектива, основанный на сценарии Риты Нечаевой, расскажет о старшекласснице Вере, которая сталкивается с несправедливостью в карьере своей матери и мечтает исправить все на законодательном уровне. Она решает баллотироваться в президенты школы, чтобы лично обратиться к мэру города и помочь маме. Но юная героиня сталкивается с нечестной конкуренцией, закулисными интригами, любовным треугольником и предательством близкого человека.

Актерская команда сериала состоит из выпускников и студентов московских киновузов, среди которых Мария Морозова и Фёдор Немцев. Главную роль исполнила Анастасия Кувшинова, поступавшая в момент съемок в вуз.



По словам создателей, «Урок демократии» посвящен взрослению, самоопределению, вере в себя, в свои силы и рассказывает о том, чего можно достичь, если не бояться двигаться к своей цели.

«Я очень рад, что наш сериал выходит в Okko, где он станет доступен более широкой аудитории. Тема, которую мы поднимаем в сериале, сейчас стала особенно острой и актуальной. История наших героев показывает, насколько важно стремиться к цели, отстаивать свои права и не сдаваться несмотря ни на что», — говорит режиссер сериала Вячеслав Попов.
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