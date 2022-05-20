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Олег Гаас и Филипп Янковский снимаются в шпионском триллере «Тень»

20 мая
2022 год

Новости кино >>
20 мая 2022

Стартовали съемки остросюжетного детективного триллера Ильи Куликова и Ани Мирохиной «Тень» производства кинокомпании Legio Felix. Согласно пресс-службе картины, главные роли в ней сыграют Олег Гаас, Филипп Янковский, Татьяна Бабенкова, Андрей Ильин и Екатерина Шарыкина. Куликов, помимо режиссерского кресла, выступит продюсером и автором сценария. «Каропрокат» выпустит фильм на большие экраны страны 3 ноября.

По словам режиссера фильма Ани Мирохиной, «кастинг на "Тень" был самый масштабный в Legio за все годы моей работы в компании. Мы его начали 1 декабря 2021 и закончили в двадцатых числах марта 2022-го. 186 актеров прошли пробы — это не только главные роли, но и роли второго плана. Очень и очень скрупулёзно собирали ансамбль. Группа собралась в начале января и еще три с половиной месяца ушло на подготовку. В первый съёмочный очень кайфово вышли. Кино есть уже в голове, поэтому я чувствовала себя очень уверенно».

Олег Гаас и Филипп Янковский снимаются в шпионском триллере «Тень»
фото: пресс-служба фильма

Зрителям поведают основанную на реальных событиях историю о сотруднике контрразведки Вадиме (Гаас). Перед съемками создатели картины провели десятки часов вместе с контрразведчиками, чтобы достоверно отобразить на экране нюансы этой сферы, большая часть из которых скрыта от всех. Герои предстанут без пафоса, какими есть, со своими плюсами и минусами, достоинствами и недостатками, чувством юмора, представлениями о долге и искренней любовью к своей стране. Маска в фильме только одна — у загадочного шпиона Гордея, «крота», которого необходимо найти и обезвредить. Кто же окажется тем самым таинственным предателем, предстоит выяснить Вадиму, а зритель до последнего момента будет наблюдать за Гордеем в исполнении Янковского.

Основной блок съемок «Тени» проходит в Москве, но часть экшен сцен будут сниматься летом в Стамбуле. Создатели картины обещают, что картина станет настоящей ревизией шпионского жанра в российском кинематографе.
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Олег Гаас и Филипп Янковский снимаются в шпионском триллере «Тень» фотографии
Олег Гаас и Филипп Янковский снимаются в шпионском триллере «Тень» фотографии
Олег Гаас и Филипп Янковский снимаются в шпионском триллере «Тень» фотографии
Олег Гаас и Филипп Янковский снимаются в шпионском триллере «Тень» фотографии
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