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Марго Робби соберет «Одиннадцать друзей Оушена»

20 мая
2022 год

Новости кино >>
20 мая 2022
Марго Робби сыграет в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена» от студии Warner Bros., уверяет Deadline.

Марго Робби / Джей Роуч
фото: deadline.com

Картина находится в активной разработке, производство может начаться весной 2023 года. За постановку возьмется Джей Роуч, он же выступит продюсером вместе с Робби, Томом Акерли и Мишель Грэм. Действие ленты, основанной на сценарии Кэрри Соломон, развернется в Европе 1960-х.

История популярной серии началась с фильма 1960 года с Фрэнком Синатрой. В нулевые появилась на свет трилогия Стивена Содерберга с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом. А в 2018-м вышел спин-офф «Восемь подруг Оушена» с Сандрой Буллок и Кейт Бланшетт.
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