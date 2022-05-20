Марго Робби соберет «Одиннадцать друзей Оушена»

Марго Робби
сыграет в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена
» от студии Warner Bros., уверяет Deadline
.
Картина находится в активной разработке, производство может начаться весной 2023 года. За постановку возьмется Джей Роуч
, он же выступит продюсером вместе с Робби, Томом Акерли и Мишель Грэм. Действие ленты, основанной на сценарии Кэрри Соломон, развернется в Европе 1960-х.
История популярной серии началась с фильма 1960 года с Фрэнком Синатрой
. В нулевые появилась на свет трилогия Стивена Содерберга
с Джорджем Клуни
и Брэдом Питтом
. А в 2018-м вышел спин-офф «Восемь подруг Оушена
» с Сандрой Буллок
и Кейт Бланшетт
.
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