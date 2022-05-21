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Несносные пришельцы, подозрительная горничная: главные новости аниме за неделю

21 мая
2022 год

Новости кино >>
21 мая 2022
Пока студия ufotable работает над продолжением «Истребителя демонов», исполнительница опенинга к первому сезону Lisa отметила миллиард прослушиваний на Spotify — и получила памятную статуэтку. «Пламенная бригада пожарных» вернется с третьим сезоном. Алекс Гарленд на Каннском кинофестивале признался, что восхищен «Атакой титанов» — и даже переписал сценарий «Рода мужского», устыдившись, что не так скрупулезно подошел к работе с материалом. «Никуко из рыбацкой деревни» — трогательная история о том, что такое настоящее родство, — доберется до японского проката в июне, а вот в Гонконге показы начнутся уже 26 мая. Тем временем «Промар», эпичная история про пожарных от студии Trigger, выйдет в повторный японский прокат 27 мая — и уже продан миллион билетов. «Судзуми закрывает двери», новая работа Макото Синкая, обещает добраться до мирового проката только в начале 2023 года (японская премьера намечена на 11 ноября 2022-го). Ну а в России с 7 июля можно будет увидеть «Синий термальный» — историю о девушке, которая в поисках любви увлеклась полетами на планере.

Несносные пришельцы, подозрительная горничная: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные yjdjcnb^ трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.

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«Египетские боги» готовятся к возвращению на экраны со вторым сезоном. Точными временными координатами студия Typhoon GraphicsКровавая ночь Сэнгоку», «Из одной комнаты») пока нас не балует. Зато доподлинно известно, что у руля и микрофона — те же люди: состав сэйю не изменился ни на йоту, а в режиссерской кепке по-прежнему Кацуя КикутиБиско-ржавоед»).

Несносные пришельцы, подозрительная горничная: главные новости аниме за неделю

В первом сезоне предлагалось понаблюдать за чиби-версиями египетских богов, преимущественно предоставленных самим себе. Они смотрят телевизор, подрабатывают в доставке и ждут, какие же подарки привезет бог-отец Ра.

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David Production уже давно тизерят ремейк «Несносных пришельцев», но на полнокровный промо-ролик сил хватило лишь намедни: смотрим!



Премьера — уже в октябре, так что студия спешно представляет ранее не упомянутых сэйю: к Хироси Камии(Леви из «Атаки титанов») и Сумирэ Уэсаке (титульная Хаясэ Нагаторо из «Не издевайся, Нагаторо») присоединились Ватару Такаги (Кайман из «Дорохэдоро») и Миюки Савасиро (синеволосая Сино Асада из «Мастеров меча онлайн»).

Несносные пришельцы, подозрительная горничная: главные новости аниме за неделю

Грядущий сериал станет ремейком «Несносных пришельцев» из далекого 1981 года: на протяжении четырех куров нам покажут переосмысление избранных историй из оригинального проекта. Главный герой — похотливый, невезучий и, прямо скажем, не отличающийся умом Атару Моробиши. Однажды он сталкивается с инопланетной принцессой по имени Лам. Воспылав страстью к неземной девушке в тигровом бикини, Атару неожиданно получает дополнительную мотивацию к близким контактам: юноше предстоит игра в салочки с Лам. Если в течение недели он не дотронется до рогов пришелицы, то Землю захватят высокотехнологичные пришельцы. И это только первая проблема Атару.

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Официальный твиттер-аккаунт «Истории о мононокэ» поделился трейлером сериала.



Аниме-адаптация манги Онигунсо подробно расскажет о взаимоотношениях людей и призраков. Дело в том, что духи могут подчинять себе старые вещи и обретать физическую форму — цукумогами. Они попадаются разные, но чаще всего — не представляют опасности. Именно поэтому клан Саэномэ помогает им вернуться обратно в свой мир. Однако не все члены клана настроены миролюбиво: Кунато Хёма, например, ненавидит цукумогами, так как один из них украл у юноши нечто очень ценное. Дедушка Хёмы, желая исцелить жестокосердие парнишки, отправляет его в Киото вместе с Нагацуки. Необычная девушка живет с призраком, словно с членом семьи.

Несносные пришельцы, подозрительная горничная: главные новости аниме за неделю

Главные роли закреплены за Такэо Оцукой (голос Коло из «Выдающихся зверей») и Юки Такадой (Эльма из «Кобаяси и ее горничная-дракон»). Производством занимается студия Bandai Namco Гинтама»), а во главе проекта стоит Рюити КимураАйкацу», «Труська, Чулко и пресвятой Подвяз»).

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Мы подробно освещали фестивальные похождения «Ину-О», но титулованному аниме Масааки Юасы еще только предстоит показать себя в бокс-офисе. Японский прокат стартует 28 мая, российский — тьфу-тьфу — запланирован на 1 сентября, а пока – новый трейлер.



Чем примечательна история о незрячем музыканте и танцоре Ину-о, который скрывает свою внешность, мы рассказывали в январской заметке. Если коротко: работы Юасы и его студии Science SARU пропускать строго не рекомендуется.

Читать А вот тут Масааки Юасу награждают Медалью почета

Праздник на улице ценителей фансервиса: июль вместе с жарой принесет экранизацию манги «Моя горничная очень подозрительна».



Юный аристократ Юри после гибели родителей остался один-одинешенек в огромном особняке. Как гром среди ясного неба, на пороге появляется статная Лилит и заявляет, что всегда мечтала работать горничной именно в этом доме. Юри соглашается нанять девушку, но его постоянно одолевают параноидальные мысли: с новой горничной явно что-то не так.

Несносные пришельцы, подозрительная горничная: главные новости аниме за неделю

Автор манги Вакамэ Конбу — большой любитель женской телесности, завоевавший умеренную популярность работами «Мне нравится самая большая грудь в мире» и «Джахи не будет отчаиваться!». Последняя уже имеет аниме-адаптацию, откуда в «Горничную» перекочевали постановщицы Мирай Минато и Мисудзу Хосино.

Читать О работница, которая не та, кем кажется, — в рецензии на «Служанку» Пак Чхан Ука

Бонус дайджеста — командное «фото» персонажей оригинальных «Несносных пришельцев», для которых дизайн разрабатывала Акэми Такада.

Несносные пришельцы, подозрительная горничная: главные новости аниме за неделю
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Айкацу!Атака титановБиско-ржавоедВеликая Джахи не сдаётся!Выдающиеся звериГинтамаДорохэдороЕгипетские богиИну-оКлинок, рассекающий демоновКобаяси и её горничная-драконКровавая ночь СэнгокуМастера меча онлайнНе издевайся надо мной, НагатороНесносные пришельцыНесносные пришельцыНикуко из Рыбацкой гаваниПламенный отрядПромарРод мужскойСудзумэ, закрывающая двериТруська, Чулко и пресвятой Подвяз

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Несносные пришельцы, подозрительная горничная: главные новости аниме за неделю фотографии
Несносные пришельцы, подозрительная горничная: главные новости аниме за неделю фотографии
Несносные пришельцы, подозрительная горничная: главные новости аниме за неделю фотографии
Несносные пришельцы, подозрительная горничная: главные новости аниме за неделю фотографии
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