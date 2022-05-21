Несносные пришельцы, подозрительная горничная: главные новости аниме за неделю

Пока студия ufotable
работает над продолжением «Истребителя демонов
», исполнительница опенинга к первому сезону Lisa
отметила миллиард прослушиваний на Spotify — и получила памятную статуэтку. «Пламенная бригада пожарных
» вернется с третьим сезоном. Алекс Гарленд
на Каннском кинофестивале признался, что восхищен «Атакой титанов
» — и даже переписал сценарий «Рода мужского
», устыдившись, что не так скрупулезно подошел к работе с материалом. «Никуко из рыбацкой деревни
» — трогательная история о том, что такое настоящее родство
, — доберется до японского проката в июне, а вот в Гонконге показы начнутся уже 26 мая. Тем временем «Промар
», эпичная история про пожарных от студии Trigger
, выйдет в повторный японский прокат 27 мая — и уже продан миллион билетов. «Судзуми закрывает двери
», новая работа Макото Синкая
, обещает добраться до мирового проката только в начале 2023 года (японская премьера намечена на 11 ноября 2022-го). Ну а в России с 7 июля можно будет увидеть «Синий термальный
» — историю о девушке, которая в поисках любви увлеклась полетами на планере.
Аниме-индустрия
трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем
самые интересные yjdjcnb^ трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.
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Детство лидера: подробный разбор жемчужины «Рейтинг короля»
«Египетские боги
» готовятся к возвращению на экраны со вторым сезоном. Точными временными координатами студия Typhoon Graphics
(«Кровавая ночь Сэнгоку
», «Из одной комнаты
») пока нас не балует. Зато доподлинно известно, что у руля и микрофона — те же люди: состав сэйю не изменился ни на йоту, а в режиссерской кепке по-прежнему Кацуя Кикути
(«Биско-ржавоед
»).
В первом сезоне предлагалось понаблюдать за чиби-версиями египетских богов, преимущественно предоставленных самим себе. Они смотрят телевизор, подрабатывают в доставке и ждут, какие же подарки привезет бог-отец Ра.
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«Египетские боги» — японские «Смешарики» рассказывают детям о древнем мире
David Production
уже давно тизерят ремейк «Несносных пришельцев
», но на полнокровный промо-ролик сил хватило лишь намедни: смотрим!
Премьера — уже в октябре, так что студия спешно представляет ранее не упомянутых сэйю: к Хироси Камии
(Леви из «Атаки титанов
») и Сумирэ Уэсаке
(титульная Хаясэ Нагаторо из «Не издевайся, Нагаторо
») присоединились Ватару Такаги
(Кайман из «Дорохэдоро
») и Миюки Савасиро
(синеволосая Сино Асада из «Мастеров меча онлайн
»).
Грядущий сериал станет ремейком «Несносных пришельцев
» из далекого 1981 года: на протяжении четырех куров нам покажут переосмысление избранных историй из оригинального проекта. Главный герой — похотливый, невезучий и, прямо скажем, не отличающийся умом Атару Моробиши. Однажды он сталкивается с инопланетной принцессой по имени Лам. Воспылав страстью к неземной девушке в тигровом бикини, Атару неожиданно получает дополнительную мотивацию к близким контактам: юноше предстоит игра в салочки с Лам. Если в течение недели он не дотронется до рогов пришелицы, то Землю захватят высокотехнологичные пришельцы. И это только первая проблема Атару.
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«Пузырь» — еще одна романтическая история о межвидовых отношениях
Официальный твиттер-аккаунт «Истории о мононокэ
» поделился трейлером сериала.
Аниме-адаптация манги Онигунсо
подробно расскажет о взаимоотношениях людей и призраков. Дело в том, что духи могут подчинять себе старые вещи и обретать физическую форму — цукумогами. Они попадаются разные, но чаще всего — не представляют опасности. Именно поэтому клан Саэномэ помогает им вернуться обратно в свой мир. Однако не все члены клана настроены миролюбиво: Кунато Хёма, например, ненавидит цукумогами, так как один из них украл у юноши нечто очень ценное. Дедушка Хёмы, желая исцелить жестокосердие парнишки, отправляет его в Киото вместе с Нагацуки. Необычная девушка живет с призраком, словно с членом семьи.
Главные роли закреплены за Такэо Оцукой
(голос Коло из «Выдающихся зверей
») и Юки Такадой
(Эльма из «Кобаяси и ее горничная-дракон
»). Производством занимается студия Bandai Namco
(«Гинтама
»), а во главе проекта стоит Рюити Кимура
(«Айкацу
», «Труська, Чулко и пресвятой Подвяз
»).
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С духами, может, и бывает по-разному, а с демонами разговор один
Мы подробно освещали
фестивальные похождения «Ину-О
», но титулованному аниме Масааки Юасы
еще только предстоит показать себя в бокс-офисе. Японский прокат стартует 28 мая, российский — тьфу-тьфу — запланирован на 1 сентября, а пока – новый трейлер.
Чем примечательна история о незрячем музыканте и танцоре Ину-о, который скрывает свою внешность, мы рассказывали в январской заметке
. Если коротко: работы
Юасы и его студии Science SARU
пропускать строго не рекомендуется.
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А вот тут Масааки Юасу награждают Медалью почета
Праздник на улице ценителей фансервиса: июль вместе с жарой принесет экранизацию манги «Моя горничная очень подозрительна
».
Юный аристократ Юри после гибели родителей остался один-одинешенек в огромном особняке. Как гром среди ясного неба, на пороге появляется статная Лилит и заявляет, что всегда мечтала работать горничной именно в этом доме. Юри соглашается нанять девушку, но его постоянно одолевают параноидальные мысли: с новой горничной явно что-то не так.
Автор манги Вакамэ Конбу
— большой любитель женской телесности, завоевавший умеренную популярность работами «Мне нравится самая большая грудь в мире
» и «Джахи не будет отчаиваться!
». Последняя уже имеет аниме-адаптацию
, откуда в «Горничную» перекочевали постановщицы Мирай Минато
и Мисудзу Хосино
.
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О работница, которая не та, кем кажется, — в рецензии на «Служанку» Пак Чхан Ука
Бонус дайджеста — командное «фото» персонажей оригинальных «Несносных пришельцев
», для которых дизайн разрабатывала Акэми Такада
.
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