«Северная звезда» с Артёмом Ткаченко стартует 26 мая

По сюжету сериала при задержании преступника майор полиции Станислав Ракитин (Ткаченко) был вынужден применить табельное оружие. К несчастью, от выстрела майора пострадала случайная прохожая – ведущая городского телеканала Маргарита Сметанина (Ксения Лукьянчикова). Против Ракитина возбудили уголовное дело и уволили из полиции. Сам Ракитин и его друзья надеются, что он получит условный срок. Но неожиданно суд приговаривает его к четырем с половиной годам в колонии общего режима.
Во время этапирования в колонию для «бывших сотрудников» главный герой с ужасом узнает, что кто-то поменял ему документы и теперь он на пути в «Северную звезду», одну из самых страшных российских колоний, где содержатся исключительно убийцы, маньяки и прочие отбросы общества. Начальник колонии Виктор Батников (Илья Шакунов) говорит Ракитину, что ему придется остаться здесь до тех пор, пока он не найдет среди зеков таинственного убийцу Дровосека, которого никто не знает в лицо, и который наводит ужас на местных заключенных, убивая одного за другим. Ракитину приходится вспомнить свои полицейские навыки, что поймать опасного преступника: он понимает, что должен действовать в одиночку, ведь если кто-то из заключенных узнает его настоящее имя, ему в живых не остаться.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Я посмотрел цикл документальных фильмов про самых опасных преступников, серийных убийц, маньяков. Правда, потом пришлось за это расплачиваться бессонными ночами, но тем не менее узнал новые для себя понятия. Несколько раз снимался в тюрьмах, этот блок был самый продолжительный для меня. Думаю, что я так же, как и мой герой, постараюсь всеми возможными способами избегать эти места, обходить их подальше. Зона это — свой мир, со своими правилами. Возможно, этот сериал о несправедливости, которая нас окружает, многих рано или поздно окружит или когда-то окружала. Очередная случайность, которая приводит к трагическим событиям. О том, что человек может и должен бороться за свою жизнь и за свое существование», — рассказал Артём Ткаченко.
Компанию вышеназванным актерам составили Александр Рыбаков, Марина Митрофанова, Денис Старков, Константин Мурзенко и другие. За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Евгений Кордунский и художник-постановщик Светлана Колова. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и в Себеже и Идрице Псковской области. Себеж стал городом Мирный, где разворачивается действие: в кадре зрители увидят старинные дома, улицы и переулки, Себежский национальный парк и Себежское озеро, на котором, например, снимали сцену с погоней на катерах. В Идрице основными локациями стали реальные тюрьмы – колония строгого режима ИК-3 и колония-поселение: в «Северной звезде» это будет одной колонией. Кабинет начальника колонии, столовые, мебель и даже подстаканники для чая – реальные объекты, которые принадлежат колонии или ее сотрудникам. Также в съемках был задействован настоящий боевой вертолет МИ-8.
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