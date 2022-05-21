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Олегу Фомину исполнилось 60 лет

21 мая
2022 год

Новости кино >>
21 мая 2022
Сегодня, 21 мая, исполнилось 60 лет популярному советскому и российскому актеру, режиссеру, сценаристу, продюсеру, театральному деятелю, художнику-постановщику и каскадеру Олегу Фомину.

Олегу Фомину исполнилось 60 лет
фото: кадр из фильма «Меня зовут Арлекино»

Олег Борисович родился 21 мая 1962 года в Тамбове. В 1983-м окончил Московское театральное училище им. Щепкина, где учился на курсе Николая Анненкова. Получив актерское образование, уехал в Ригу, играл в Рижском ТЮЗе под руководством Адольфа Шапиро. Сотрудничал с «Ленкомом» и театром-студией «Обелиск». Играл в постановках «Вариации Феи Драже», «Дорогая Елена Сергеевна», «Игра в жмурики» и «Калигула». Из Латвии был вынужден уехать после закрытия Рижского ТЮЗа. Поставил антрепризы «Нина» и «Пещерные люди».

В кино дебютировал в 1980-м, сыграв в «Серебряных озёрах» Бориса Бунеева. Прославился спустя восемь лет, получив главную роль в криминальной драме Валерия Рыбарева «Меня зовут Арлекино», снятой по повести Юрия Щекочихина «Ловушка 46, рост 2». В Москве сначала снимал малобюджетное кино, затем перешел на сериалы, среди 32 режиссерских работ известность приобрели «Мытарь», Next, «Молодой Волкодав», «День выборов», «Господа офицеры: Спасти императора», «Классные мужики», «Ледников», «Штрафник» и «Смерш».

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На счету Олега Фомина более 70 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Россия молодая», «Фанат-2», «Игра всерьёз», «Контракт со смертью», «Марш Турецкого», «Весьегонская волчица», «Холостяки», «Колье для снежной бабы», «Адмиралъ», «Любить и ненавидеть», «Отдел "С.С.С.Р"», «Истребители», «Лютый», «Медсестра», «Экипаж», «Комиссарша», «Несокрушимый» и «Проспект Обороны».

Обладатель нескольких наград, включая призы фестивалей «Созвездие», «Лiстапад», «Улыбнись, Россия!» и «Дворянский мир».
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№ 2
Lusia Happy   21.05.2022 - 17:38
оо, юбилейчик. классно! уже 60 лет. вообще у актера большая карьера за спиной. очень здорово, что много так успел сделать за свою жизнь читать далее>>
№ 1
Тошик (Москва)   21.05.2022 - 15:34
С днем рождения! Увы, последние режиссерские работы далеки от совершенства. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Олегу Фомину исполнилось 60 лет фотографии
Олегу Фомину исполнилось 60 лет фотографии
Олегу Фомину исполнилось 60 лет фотографии
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