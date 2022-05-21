Олегу Фомину исполнилось 60 лет

Сегодня, 21 мая, исполнилось 60 лет популярному советскому и российскому актеру, режиссеру, сценаристу, продюсеру, театральному деятелю, художнику-постановщику и каскадеру Олегу Фомину.
фото: кадр из фильма «Меня зовут Арлекино»
Олег Борисович родился 21 мая 1962 года в Тамбове. В 1983-м окончил Московское театральное училище им. Щепкина, где учился на курсе Николая Анненкова. Получив актерское образование, уехал в Ригу, играл в Рижском ТЮЗе под руководством Адольфа Шапиро. Сотрудничал с «Ленкомом» и театром-студией «Обелиск». Играл в постановках «Вариации Феи Драже», «Дорогая Елена Сергеевна», «Игра в жмурики» и «Калигула». Из Латвии был вынужден уехать после закрытия Рижского ТЮЗа. Поставил антрепризы «Нина» и «Пещерные люди».
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