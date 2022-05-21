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Тони Коллетт, Марк Руффало и Наоми Аки поработают с Пон Джун Хо

21 мая
2022 год

Новости кино >>
21 мая 2022
Тони Коллетт, Марк Руффало и Наоми Аки сыграют в новой работе создателя «Паразитов» Пон Джун Хо. Известный южно-корейский постановщик экранизирует для Warner Bros. научно-фантастический роман Эдварда Эштона «Микки7», уточняет THR.


Главная роль закреплена за Робертом Паттинсоном. Сценарий напишет сам режиссер.

В книге действие разворачивается в фантастическом мире Нифльхейм — еще не заселенном людьми, покрытом льдами и безумно опасном. Колонизировать его отправляется специальная экспедиция, в штате которой состоит необычный сотрудник — Микки. Его тело способно регенерироваться, и всякий раз, когда ему случается погибнуть, он восстанавливается, сохраняя при этом лишь незначительную часть воспоминаний. Однако после шестой смерти паззл в его голове начнет складываться.
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№ 1
Lusia Happy   21.05.2022 - 17:33
ооо, слушайте, это прям топчик. Какой великолепный актерский состав! особенно радует, что в главной роли Патинсон - супер вообще читать далее>>
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