Тони Коллетт, Марк Руффало и Наоми Аки поработают с Пон Джун Хо

Тони Коллетт
, Марк Руффало
и Наоми Аки
сыграют в новой работе создателя «Паразитов
» Пон Джун Хо
. Известный южно-корейский постановщик экранизирует для Warner Bros. научно-фантастический роман Эдварда Эштона «Микки7», уточняет THR
.
Главная роль закреплена за Робертом Паттинсоном
. Сценарий напишет сам режиссер.
В книге действие разворачивается в фантастическом мире Нифльхейм — еще не заселенном людьми, покрытом льдами и безумно опасном. Колонизировать его отправляется специальная экспедиция, в штате которой состоит необычный сотрудник — Микки. Его тело способно регенерироваться, и всякий раз, когда ему случается погибнуть, он восстанавливается, сохраняя при этом лишь незначительную часть воспоминаний. Однако после шестой смерти паззл в его голове начнет складываться.
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