Энтони Хопкинс станет Зигмундом Фрейдом

Энтони Хопкинс
воплотит образ Зигмунда Фрейда в картине «Последний сеанс Фрейда» (Freud's Last Session), уверяет The Hollywood Reporter
.
Режиссерское кресло фильма, основанного на одноименной пьесе драматурга Марка Сейнт Джермейна, займет Мэттью Браун, снявший ленту «Человек, который познал бесконечность». Съёмки в Лондоне запланированы на осень текущего года.
События фильма развернутся накануне Второй мировой войны ближе к концу жизни Фрейда. По сюжету знаменитый австрийский основатель психоанализа приглашает к себе писателя Клайва Стейплза Льюиса для дебатов о существовании Бога.
Зигмунда Фрейда до Хопкинса успели сыграть Монтгомери Клифт
, Алек Гиннесс
, Алан Аркин
, Дэвид Суше
, Вигго Мортенсен
, Бруно Ганц
и другие актеры.
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