Энтони Хопкинс станет Зигмундом Фрейдом

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Тони Коллетт, Марк Руффало и Наоми Аки поработают с Пон Джун Хо

21 мая

Бенедикт Камбербэтч сыграет в исторической драме Пола Гринграсса

В фильме «Колпак» актер предстанет в образе лидера восстания крестьян в средневековой Англии