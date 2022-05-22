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Энтони Хопкинс станет Зигмундом Фрейдом

22 мая
2022 год

Новости кино >>
22 мая 2022
Энтони Хопкинс воплотит образ Зигмунда Фрейда в картине «Последний сеанс Фрейда» (Freud's Last Session), уверяет The Hollywood Reporter.

Режиссерское кресло фильма, основанного на одноименной пьесе драматурга Марка Сейнт Джермейна, займет Мэттью Браун, снявший ленту «Человек, который познал бесконечность». Съёмки в Лондоне запланированы на осень текущего года.

Энтони Хопкинс / Зигмунд Фрейд
фото: superhaber.tv

События фильма развернутся накануне Второй мировой войны ближе к концу жизни Фрейда. По сюжету знаменитый австрийский основатель психоанализа приглашает к себе писателя Клайва Стейплза Льюиса для дебатов о существовании Бога.

Зигмунда Фрейда до Хопкинса успели сыграть Монтгомери Клифт, Алек Гиннесс, Алан Аркин, Дэвид Суше, Вигго Мортенсен, Бруно Ганц и другие актеры.
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