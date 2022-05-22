Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Майя Хоук окажется вместе с мамой Умой Турман в «Комнате убийств»

22 мая
2022 год

Новости кино >>
22 мая 2022
Майя Хоук составит компанию Уме Турман в комедийном триллере «Комната убийств» (The Kill Room). Согласно THR, для дочери и матери это будет первый совместный опыт работы.

Ума Турман и Майя Хоук
фото: fmv6.com

В картине Николь Паоне также заняты Джо Манганьелло, Сэмюэл Л. Джексон, Ларри Пайн и Деби Мазар. Производство стартовало в Нью-Джерси и Нью-Йорке.

В центре сюжета — наемный убийца (Манганьелло), его босс (Джексон) и арт-дилер (Турман), участвующие в отмывании денег. История о столкновении мира искусства и преступного мира описана как мрачный триллер с элементами черной комедии.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Звезда «Настоящей крови» Джо Манганьелло войдет в «Комнату убийств»
Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон вновь поработают вместе
персоны
Сэмюэл Л. ДжексонДеби МазарДжо МанганьеллоЛарри ПайнУма ТурманМайя Хоук

анонс

Скорбим

Наталья Величко
21 мая ушла из жизни актриса Наталья Величко.

День рождения >>

Леван Абашидзе
Сергей Векслер
Сергей Иванов
Юлия Мельникова
Елизавета Олиферова
Николай Олялин
Пётр Соболевский
Анастасия Уколова
Андрей Чадов
Александр Яценко
Шарль Азнавур
Джиннифер Гудвин
Ги Маршан
Лоуренс Оливье
Барбара Паркинс
Гэри Суит
Каролина Херфурт
все родившиеся 22 мая >>

Афиша кино >>

Служанка
драма, мелодрама, триллер, экранизация, эротика
Южная Корея, 2016
Кто твоя бабушка, чувак?
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Точка кипения
драма, триллер
Великобритания, 2021
Эскортницы
драма, экранизация
Польша, 2021
Остров призраков
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Отряд «Призрак»
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2022
Аманат
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2022
Мой папа - вождь!
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Снежная королева-5
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Настоящее лето Димки Бобрикова
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2022
Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
Стриптизёрши
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram