Майя Хоук окажется вместе с мамой Умой Турман в «Комнате убийств»

Майя Хоук
составит компанию Уме Турман
в комедийном триллере «Комната убийств» (The Kill Room). Согласно THR
, для дочери и матери это будет первый совместный опыт работы.
В картине Николь Паоне также заняты Джо Манганьелло
, Сэмюэл Л. Джексон
, Ларри Пайн
и Деби Мазар
. Производство стартовало в Нью-Джерси и Нью-Йорке.
В центре сюжета — наемный убийца (Манганьелло), его босс (Джексон) и арт-дилер (Турман), участвующие в отмывании денег. История о столкновении мира искусства и преступного мира описана как мрачный триллер с элементами черной комедии.
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