Минкультуры поддержит прокат фильмов «Межсезонье», «Своя война: Шторм в пустыне» и «Молодой человек»

Прокат фильмов «Межсезонье
» Александра Ханта
, «Своя война: Шторм в пустыне
» Алексея Чадова
и «Молодой человек
» с Данилой Козловским
и Павлом Табаковым
получит поддержку Министерства культуры РФ. Список из восьми лент, претендующих на субсидии в размере четырех миллионов рублей, опубликован на сайте
ведомства.
фото: кадр из фильма «Своя война: Шторм в пустыне»
Минкульт также поддержит прокатную судьбу картин «Одна
» Дмитрия Суворова
, «Кэт
» Бориса Акопова
, «Нахимовцы
» с Андреем Мерзликиным
и «Календарь ма(й)я». Кроме того, в список включена классическая «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
» Андрея Кончаловского
, чей повторный прокат приурочен к 85-летию режиссера.
Всего ведомство рассмотрело 24 заявки. Среди тех, кто не получил поддержку, оказались «Райцентр
» Натальи Назаровой
, «Лебединое озеро
» Антона Бильжо
, «Назад в степь к сарматам
» Александра Прошкина
, а также сериалы МТС «В раю мест нет
», «Два
», «Сергий против нечисти
», «Афера
», «Змееносец
» и «Ночной режим».
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