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Минкультуры поддержит прокат фильмов «Межсезонье», «Своя война: Шторм в пустыне» и «Молодой человек»

22 мая
2022 год

Новости кино >>
22 мая 2022
Прокат фильмов «Межсезонье» Александра Ханта, «Своя война: Шторм в пустыне» Алексея Чадова и «Молодой человек» с Данилой Козловским и Павлом Табаковым получит поддержку Министерства культуры РФ. Список из восьми лент, претендующих на субсидии в размере четырех миллионов рублей, опубликован на сайте ведомства.

Минкультуры поддержит прокат фильмов «Межсезонье», «Своя война: Шторм в пустыне» и «Молодой человек»
фото: кадр из фильма «Своя война: Шторм в пустыне»

Минкульт также поддержит прокатную судьбу картин «Одна» Дмитрия Суворова, «Кэт» Бориса Акопова, «Нахимовцы» с Андреем Мерзликиным и «Календарь ма(й)я». Кроме того, в список включена классическая «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского, чей повторный прокат приурочен к 85-летию режиссера.

Всего ведомство рассмотрело 24 заявки. Среди тех, кто не получил поддержку, оказались «Райцентр» Натальи Назаровой, «Лебединое озеро» Антона Бильжо, «Назад в степь к сарматам» Александра Прошкина, а также сериалы МТС «В раю мест нет», «Два», «Сергий против нечисти», «Афера», «Змееносец» и «Ночной режим».
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