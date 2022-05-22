Марвеловские герои покорят карточную игру

Марвеловские персонажи следом за «Мстителями» и «Стражами галактики» в очередной раз переберутся в виртуальный мир. На сей раз это будет условно-бесплатная коллекционная карточная Marvel Snap. Об этом сообщается на сайте Marvel.
За производство игры отвечают студии Nuverse и Second Dinner. Основателем последней является Бен Броуд, некогда работавший в качестве директора над небезызвестной Hearthstone от Blizzard.
Геймеров ожидают 150 уникальных карточек, 50 локаций и 13 поддерживаемых языков на старте, а затем игру обеспечат новым контентом, который будет выходит регулярно. Длительность каждого матча составит три минуты, столько же планируется случайных локаций для поединков с отличными друг от друга эффектами на карты.
Marvel Snap выйдет до конца текущего года на мобильных устройствах и ПК.
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