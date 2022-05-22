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Марвеловские герои покорят карточную игру

22 мая
2022 год

Новости кино >>
22 мая 2022
Марвеловские персонажи следом за «Мстителями» и «Стражами галактики» в очередной раз переберутся в виртуальный мир. На сей раз это будет условно-бесплатная коллекционная карточная Marvel Snap. Об этом сообщается на сайте Marvel.



За производство игры отвечают студии Nuverse и Second Dinner. Основателем последней является Бен Броуд, некогда работавший в качестве директора над небезызвестной Hearthstone от Blizzard.

Игрокам предстоит встреча с Грутом, Веномом, Человеком-пауком, Железным человеком и другими известными героями и злодеями из вселенной Marvel.

Марвеловские герои покорят карточную игру
фото: marvel.com

Геймеров ожидают 150 уникальных карточек, 50 локаций и 13 поддерживаемых языков на старте, а затем игру обеспечат новым контентом, который будет выходит регулярно. Длительность каждого матча составит три минуты, столько же планируется случайных локаций для поединков с отличными друг от друга эффектами на карты.

Marvel Snap выйдет до конца текущего года на мобильных устройствах и ПК.
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№ 1
Виталий Пекарев   22.05.2022 - 18:31
Помню раньше продавались журналы с карточками по Человеку-пауку. Во что-то подобное раньше играли на улице. А вот в виртуальную версию "карточек" играть не хочется( читать далее>>
Всего сообщений: 1
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