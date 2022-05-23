Роман Попов и Софья Каштанова откроют «Детективное агентство Мухича»

«Детективное агентство Мухича» – спин-офф сериала «Полицейский с Рублевки», сценарий которого написал Илья Куликов, режиссером нового проекта выступил Алексей Зотов.
«Илья Куликов придумал нечто новое, новый мир внутри вселенной «Полицейского с Рублёвки» – гротескный, веселый, немного абсурдный и со своим фирменным юмором. Получилась некая фантазия о том, как можно решать вопросы, полностью отпустив своё сознание. Моя Кристина в очередной раз изменится. Она уже успела побывать суперженственной и манкой, влюблённой, охотницей и другом. Теперь она примерит на себя образ бизнесвумен, а её главной задачей станет решение проблем. Но суть в том, что ей не хочется решать проблемы, ей, как и любой женщине, надо дарить любовь», – говорит исполнительница главной роли Софья Каштанова.
По сюжету Мухич спалил огнемётом особняк олигарха вместе с эксклюзивной коллекцией шедевров изобразительного искусства. Общая сумма ущерба составила больше 50 миллиардов рублей, а Мухича уволили из полиции. Однако ему повезло найти внушительную сумму денег, на которую он запускает детективное агентство своей мечты, где секретаршей будет работать Кристина, а заказчиками станут элитные клиенты.
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