Виктор Добронравов сыграет в новом фильме Романа Полански

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Marvel Snap выйдет до конца года на мобильных устройствах и ПК

22 мая

Минкультуры поддержит прокат фильмов «Межсезонье», «Своя война: Шторм в пустыне» и «Молодой человек»

Субсидии в размере четырех миллионов рублей также получат еще пять российских картин