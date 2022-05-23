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Виктор Добронравов сыграет в новом фильме Романа Полански

23 мая
2022 год

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23 мая 2022
Российский актер Виктор Добронравов сыграет в новом фильме Романа Полански «Дворец» (The Palace), съемки которого проходят в швейцарском горнолыжном курорте Гштаде, сообщает Variety.

Виктор Добронравов сыграет в новом фильме Романа Полански
фото: Автор фото – Александр Заяц

Действие ленты происходит в течение суток в канун Нового года нового тысячелетия в роскошном отеле в Альпах. Там переплетаются судьбы людей разных социальных слове. Картина позиционируется как «провокационная комедия, показывающая наивность, гедонизм, коррупцию и социальную несправедливость, которые лежат в основе текущих мировых проблем».

Помимо Добронравова в актерском составе Микки Рурк, Фанни Ардан, звезда «Монти Пайтона» Джон Клиз, португальский артист Жоакин де Алмейда и немец Оливер Мазуччи, известный по сериалу «Тьма».

Сценарий написал Ежи Сколимовский, оператором выступает Павел Эдельман, снимавший все последние картины Полански, музыку пишет композитор Александр Деспла.

Лента создается в копродукции Польши, Швейцарии и Италии. Прокат фильма запланирован на ноябрь, однако в каких точно странах выйдет лента, пока неизвестно. Продюсеры переживают, что «Дворец», бюджет которого составил 17 млн евро, не получит кинотеатрального релиза во Франции из-за скандала 2020 года. Тогда предыдущая лента Полански «Офицер и шпион», собравшая в национальном прокате 11 млн долларов, была заявлена в 12-ти номинациях на премию «Сезар». Из-за этого руководство награды столкнулось с давлением со стороны феминисток – Полански признал себя виновным в изнасиловании 13-летней девочки. Газета Le Monde опубликовала петицию о пересмотре наград, которую подписали 400 деятелей французской киноиндустрии. В их числе Селин Скьямма, Жак Одиар, Леа Сейду, Омар Си и другие. Они отметили, что 4,7 тыс рядовых членов Академии кинематографических искусств и техники фактически не имеют права голоса во время принятия важных решений. После этого руководство премии объявило об отставке.
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